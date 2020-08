Mincultura no ha autorizado demolición del edificio central del hospital San Juan de Dios

En un derecho de petición que fue respondido al senador Gustavo Petro y a la Colombia Humana, el Ministerio de Cultura aseguró que el proyecto del complejo hospitalario en el San Juan de Dios previsto por el Distrito, no ha sido autorizado por el Gobierno Nacional.

Cabe mencionar que una de las inquietudes que se planteó en este derecho de petición es que se explique si el Ministerio de Cultura autorizó la entrega del hospital San Juan de Dios en forma de concesión o alianza público- privada, a una entidad particular con ánimo de lucro.

Le puede interesar: Organizaciones médicas reclaman pago de salarios atrasados a profesionales de la salud

Entre tanto, el Gobierno respondió a través de un comunicado que “al respecto se informa que el Ministerio de Cultura no ha autorizado la entrega del hospital San Juan de Dios en forma de concesión o App a una entidad particular con ánimo de lucro, ni el propietario del inmueble ha presentado solicitud sobre el particular".

También se cuestionó si el Ministerio de Cultura autorizó la demolición de el edificio central del hospital San Juan de Dios, catalogado por ley como monumento nacional y bien de interés cultural para la nación.

Sobre esta inquietud, el Ministerio de Cultura destacó en el documento que “al respecto se informa que el Ministerio de Cultura no ha autorizado la demolición del edificio central del Hospital San Juan de Dios en Bogotá (...) a la fecha no se registra en ese sentido ningún radicado en este ministerio.”

En el derecho de petición, el senador Gustavo Petro indicó que “si el ministerio de Cultura no autorizó ni entregar en concesión, ni demoler el Hospital San Juan de Dios, ¿Por qué se contrató su demolición, si la ley ordena que la autorización del Ministerio es obligatoria por ser monumento nacional?”.

Lea también: Fechas y picos del coronavirus por ciudades: Así avanza la pandemia en Colombia

Cabe destacar que el proyecto de construcción de un complejo hospitalario en el San Juan de Dios inició en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa y que hasta el momento el Distrito no se ha pronunciad sobre el documento del Ministerio de Cultura.