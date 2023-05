MinHacienda entregó garantía para segunda línea del Metro en Bogotá

Tras una reunión entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se conocieron importantes anuncios de respaldo a la construcción de tres importantes obras de movilidad y sostenibilidad para la capital del país.

La primera noticia la reveló la alcaldesa Claudia López, quien indicó que ya fue entregada la garantía de la Nación para que se pueda construir la Línea 2 del Metro, tramo que será subterráneo, tendrá once estaciones e irá desde Chapinero hacía Suba y Engativá.

El Ministro @ricardobonillag @MinHacienda nos entregó hoy firmada la garantía de la Nación para la linea 2 del @MetroBogota, que será subterránea con 11 estaciones desde Chapinero y Barrios Unidos hasta Engativa y Suba.#ElMetroNosUne y avanza! pic.twitter.com/7XVyRCFjSU — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 8, 2023

“...la garantía de la Nación para el crédito con el Banco Europeo de Inversiones por US$50 millones que se concretó en Washington, es la primera de cuatro que deben tramitarse con la banca multilateral para el mismo fin por cerca de US$1.500 millones”, resaltó la Alcaldía Mayor.

En este encuentro, también estuvo el gerente del Metro, Leonidas Narváez, quien resaltó la importancia de este respaldo del Gobierno que: “permitirá suscribir los contratos de crédito con la banca multilateral para la construcción de los 15,5 kilómetros que beneficiarán a 2,5 millones de habitantes”.

Otro de los anuncios del encuentro fue el de la cofinanciación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, que permitirá el tratamiento del 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de Soacha, con lo que se logrará sanear el río Bogotá, beneficiando a más de siete millones de habitantes.

“La Empresa de Acueducto solicitó al Ministerio de Hacienda el estudio de viabilidad de las contragarantías, para acceder al crédito multilateral con garantía de la Nación, por hasta 600 millones de dólares, con destino a la financiación de la construcción de la Planta de Tratamiento”, explicó el Distrito.

Finalmente, quedó en firme la titularización de Transmilenio, para lo cual se usarán las vigencias futuras de los proyectos en 2023 con el fin de cubrir las obras de la Avenida 68, en donde se construye actualmente la troncal alimentadora de la Primera Línea del Metro, y también de la Avenida Ciudad de Cali con el Grupo Energía de Bogotá para sus respectivas inversiones.

“El equipo de crédito público indicó que ya se hizo la evaluación de riesgos, la evaluación de costos proyectados, la calificación de riesgos, entre otros requisitos, para dar la autorización de la titularización esta misma semana”, indicó la Alcaldía de Bogotá.

“Menos ideología y más trabajo”, el llamado de López ante las peleas políticas



Tras las buenas noticias sobre las mega obras para Bogotá, la alcaldesa, Claudia López, aprovechó para enviar algunos mensajes a propósito de las tensiones que sacuden la actualidad política en el país.

“Quiero hacer un llamado como mujer y como alcaldesa, lo que nos saca adelante en la vida es trabajar juntos, es unirnos… El metro de Bogotá ni es de izquierda ni es de derecha, es de todos los bogotanos, las becas de educación superior para 60 mil jóvenes en Bogotá no son de izquierda ni de derecha, son de los jóvenes”, sostuvo la alcaldesa.

Además, cuestionó que haya peleas de políticos por ideologías y resaltó que: “Lo que los colombianos necesitan es empleo, educación y seguridad… Menos ideología y más trabajo”.

“Ustedes a mí no me ven en peleas, ni en debates, ni en discusiones, me ven construyendo el Metro, abriendo la dieciochoava Manzana del Cuidado, entregando 11 mil becas de jóvenes a la U, construyendo 70 colegios nuevos para sus hijos, eso es lo que necesitan, para eso es que nos eligen para trabajar por las oportunidades de la gente”, puntualizó la alcaldesa.