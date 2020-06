Minsalud anunció la entrega de 305 ventiladores para Bogotá

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que logró acuerdos con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en materia del manejo de la pandemia, como un ajuste en la cifra de ventiladores mecánicos que necesitan las unidades de cuidado intensivo de la ciudad.

Según dio a conocer Ruiz, se entregaron 305 ventiladores más a la ciudad, al tiempo que dijo que, si la curva de contagio de Bogotá sigue creciendo, se analizará la entrega de los que sean necesarios, haciendo un análisis periódico de la situación epidemiológica.

Luego de una reunión con la alcaldesa de Bogotá, @ClaudiaLopez, el ministro @Fruizgomez anunció la entrega, hoy, de 305 ventiladores y otras medidas para la contención de la COVID-19 en la capital. pic.twitter.com/ldoRcz7kt1 — MinSaludCol (@MinSaludCol) June 30, 2020

"En el caso en que la ciudad tenga una afectación importante analizar y dar apoyos adicionales en ventiladores, de acuerdo con la progresión que vaya teniendo la pandemia, como lo hemos hecho con Barranquilla y como lo hemos hecho con otras ciudades en la medida" que se den las situaciones, explicó.

"A través del Fome y la Unidad de Gestión del Riesgo apoyar con un número que está por definir la compra de monitores y bombas infusión para apoyar a la ciudad", en el manejo de la pandemia, agregó el ministro.

Asimismo, Ruiz anunció que se incrementarán las capacidades para el seguimiento y digitación automática de información de casos de la COVID-19 a través del aplicativo Coronapp y se generará un puesto de mando unificado para los aspectos que van más allá de la salud.

La alcaldesa López aseguró que se presentó un malentendido en el Gobierno Nacional con la cifra que necesita Bogotá de ventiladores mecánicos, aunque afirmó que ya se trabaja con el Ministerio de Salud para mejorar esa situación.

"Me ha aclarado el señor ministro (Ruiz) que lamenta que haya habido una discrepancia en las cifras; tal vez fue un malentendido en el Gobierno Nacional porque yo escribí con una cifra, me contestaron que me iban a dar el 70% de eso y me aclaran que fue un malentendido", dijo.

Esto "porque el Ministerio de Salud tenía una proyección distinta, una proyección de cerca de 1.042 ventiladores para Bogotá y que de eso ellos daría el 70%. Me ha dicho (el ministro Ruiz) que fue un error de comunicación en el Gobierno Nacional pero que eso lo vamos a solucionar", sentenció.

Asimismo, la alcaldesa agradeció por la entrega de los nuevos 305 ventiladores que recibe la ciudad e indicó que en julio queda cubierta la ciudad y sin posibilidad de que entre, por ahora, en alerta roja y debe monitorearse la situación para el mes de agosto.