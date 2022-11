Mintransporte respaldó estudios del metro subterráneo y extensión de la calle 100

En el marco de la inauguración del bloque parlamentario de Bogotá para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, se pronunció acerca del metro de Bogotá.

El jefe de la cartera de transporte apoyó la solicitud que está haciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, de realizar un estudio comparativo de lo que costaría hacer una subterranización parcial del metro en la caracas de la línea número 1.

Le puede interesar leer: A mí me toca la labor más difícil, hacer la vocería y expresar preocupaciones: Bruce Mac Master a minHacienda

"No hay una orden, no hay ninguna imposición hay una solicitud respetuosa del presidente que es el cofinanciador del 70% del metro, lo ha pedido el presidente, la alcaldesa no se ha opuesto le hemos pedido al contratista que haga ese análisis de cuanto podría costar, pero no es ni una imposición, ni buscamos dilatar la construcción del metro, por el contrario sabemos de la importancia que esa línea tiene para la ciudad", señaló Reyes.

Por otro lado, resaltó que se viene adelantando el trabajo de estudio para la ampliación del metro que conecte la calle 72 con la calle 100.

"Es necesaria esa extensión, implicaría una adición a la línea del metro que va ya de la 72 a la 100, sobre la base de que todo nuestro sistema de transporte de Bogotá tiene como eje fundamental uno de esos ejes de la calle 100, ese será un tema que ya digamos lo tenemos un poco aclarado inicialmente desde el distrito que debe ser un trazado subterráneo", dijo el Ministro de Transporte.

Lea también: Impuesto a las iglesias se cayó definitivamente de la Tributaria: sirvieron las oraciones de varios

El 8 de enero se conocerá el resultado del estudio, si implica un mayor costo o no, con el fin de tomar la decisión si se construye como se tiene planeado o si se realiza subterráneo.

Entre tanto, señaló que para la línea 2 del metro le falta un documento que debe solicitar la Alcaldía a los ministerios de Hacienda, Transporte y a Planeación Nacional.