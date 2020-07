Monumental pelea de domiciliarios nocturnos por fronteras invisibles en Bogotá

Varios domiciliarios que trabajan en horas de la noche protagonizaron una riña en el sector de Galerías, ubicado en la localidad de Teusaquillo en Bogotá.

Al parecer, estas personas se enfrentaron porque quienes generalmente trabajan en localidades que ahora tienen restricciones nocturnas al comercio, se desplazaron hasta esta zona, lo que generó la molestia de quienes acostumbran a trabajar en ese sector, molestia que finalmente terminó en un enfrentamiento.

Según algunos testigos de los hechos, la discusión inició a unas cuadras de la Clínica Palermo, pero luego de cruzar insultos, varios domiciliarios terminaron enfrentados a golpes y se inició una persecución de un grupo contra otro, la cual finalizó en el centro hospitalario. Algunos uniformados de la Policía llegaron hasta este sector para controlar la situación.



"Unos individuos de nacionalidad extranjera protagonizaron un hecho de intolerancia, los cuadrantes del sector atendieron el requerimiento de la ciudadanía y fueron trasladadas 13 personas al Centro de Traslado por Protección (CPT). De igual manera se realizaron los 13 comparendos teniendo en cuenta el Código Nacional de Seguridad y Convivencia", indicó el teniente coronel Ángel Acosta, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Una mujer que presenció los hechos, indicó que en la riña estuvieron involucrados varios hombres y mujeres, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana y que algunos portaban maletas que los identifican como domiciliarios de la plataforma Rappi.



"Se metieron, no sé qué daños hicieron adentro pero iban con varillas y otras cosas que porque habían jodido a alguno de los compañeros, obviamente fue horrible (...) unos taxistas les dijeron que respetaran porque había gente enferma, pero ellos respondían que de malas. Gracias a Dios llegó la policía y cogieron a los que se metieron acá", aseguró la trabajadora de la salud que pidió no revelar su identidad.



Algunas personas manifestaron que una persona resultó apuñalada, sin embargo la Policía indicó que en los hechos no se registraron personas lesionadas y que tampoco se encontraron armas blancas en el lugar.