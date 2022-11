Motociclista, en aparente exceso de velocidad, cayó del puente de la calle 45 con Avenida NQS

La madrugada de este primer día del mes de noviembre comenzó con bastantes dificultades en la ciudad de Bogotá, sobre todo, con la caída que se reportó en la madrugada de este martes, de un motociclista que perdió el control del vehículo y se estrelló contra un separador que lo llevó a caer al carril exclusivo para Transmilenio.

Según lo que mencionaron las autoridades, el conductor resultó con varias lesiones de gravedad, y por eso tuvo que ser trasladado de manera inmediata a la Clínica Palermo, donde es atendido por profesionales de salud y su condición aún es reservada.

Los reportes también mencionan que el motociclista iba con exceso de velocidad y se está a la espera de los resultados clínicos que dictaminen si se encontraba manejando bajo los efectos del alcohol.

Este hecho se presentó en el puente que conduce la calle 45 con la Avenida NQS, y que en el último tiempo se ha vuelto de alta peligrosidad, ya que esta no es la primera vez que un motociclista sufre un accidente de esta índole ya que pueden desplazarse a gran velocidad y al momento de dar la curva se descontrolan provocando las fuertes caídas.

No obstante, el tráfico no se vio afectado, ya que el sinestro se dio sobre las 5:00 a.m. y gracias a la oportuna reacción de la Policía de Tránsito, lograron levantar la moto del lugar y llevar al hombre al hospital.