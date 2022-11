Motociclistas continúan con sus protestas en Bogotá: así está la movilidad

Las marchas fueron convocadas para hablar sobre los problemas que se presentan a la hora de pagar la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) y para exigir garantías para trabajar con aplicaciones móviles.

A pesar de que en las últimas horas ministerios de Hacienda y Transporte decidieron reducir el 50% del valor del SOAT para el próximo año, los motociclistas indican que no creen en la promesa de que baje así no más, por lo que aseguran que hay algo oculto que no será tan beneficioso para ellos.

En el momento, los manifestantes llegaron al Concejo de Bogotá donde con banderas le exigen claridad a la entidad para que responda la pregunta de ¿Quién controla a Claudia López?, esto por las decisiones que se han tomado frente a las medidas de movilidad para los moteros.

Del mismo modo, en el caso de Bogotá se recuerda que los moteros han estado en desacuerdo también con las medidas de parrillero hombre que aplica días jueves, viernes y sábado, de 7:00 p.m. a 4:00 a.m. y en primera medida era para mantener el orden en medio de las elecciones, pero se extendió por todo este año.

Por este evento que ha volcado a más de 100 motociclistas, el paso en la Calle 36 28A-41, en la localidad de Teusaquillo presenta bloqueos.