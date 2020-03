Decenas de motociclistas de Bogotá se dieron cita frente a la biblioteca Virgilio Barco, en el suroccidente de la ciudad, para protestar contra las medidas restrictivas ambientales que impuso la Alcaldía de la ciudad por la alerta que generó la mala calidad del aire en los últimos días.

Quienes llegaron hasta allí aseguraron que se han visto afectados por el pico y placa extendido debido a que su economía y movilidad dependen directamente del uso de las motocicletas, además pidieron no ser estigmatizados.

“Es el tema de que no nos estigmaticen, el tema de que esta medida no tenga que ser restrictiva sino pedagógica; mucha gente se mueve en su motocicleta como una solución a la movilidad. Nosotros no somos los que estamos contaminando, nosotros pagamos una revisión tecnico-mecánica, tenemos el SOAT más costoso”, dijo un motociclista.