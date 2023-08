Movilidad en Bogotá se colapsó: Paso por la 30 está estancado por apagón de semáforos

La movilidad en Bogotá se vio colapsada durante la tarde de este miércoles 16 de agosto, luego de que muchos ciudadanos reportaran un hecho poco usual sobre la carrera 30 con Avenida Primera de Mayo.

Y es que fotografías y videos de varias personas, muestran como los carros han colisionado en este sector y los buses de Transmilenio también hacen larga fila esperando pasar, todo, porque los semáforos que funcionan en la zona están completamente detenidos.

Esto ha provocado un colapso de la movilidad en este sector de la capital del país, por lo que se espera que pronto lleguen unidades de tránsito para que controlen el paso y de esta manera se descongestione la movilidad.

Los trancones, según los ciudadanos, ya superan la media hora de espera, y hacen un llamado a las autoridades para que arreglen este tema. Asimismo, se espera que los conductores y pasajeros se llenen de paciencia mientras se le da una pronta solución.

Las autoridades de movilidad no se han pronunciado al respecto. No obstante, se le hace las recomendaciones a todos aquellos que se dirigen sobre este importante carril hacia la Autopista Sur, a que tomen rutas alternas para que no se vean perjudicados con este tipo de situación.

¿Quién arregla un semáforo que se daña?

Es importante destacar que la Secretaría Distrital de Movilidad es la entidad encargada de arreglar este tipo de daños en la semaforización. Para que esto pueda suceder, las personas deben hacer el anuncio al teléfono 3649400 extensión 722 o la línea 195, para que de esta manera técnicos capacitados en el área se dirijan al lugar y lo puedan arreglar.

Asimismo, dentro del portal web de la entidad también podrá reportarlo o a su vez haciendo una solicitud presencial a la Subdirección de Semaforización.