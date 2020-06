RCN Radio conoció el caso de Clara Ruth Poloche Gómez, una mujer contagiada de la COVID-19 en Bogotá y a quien le habrían negado su traslado en ambulancia a su residencia, a pesar de las restricciones y los cuidados que se deben tener con las personas que padecen esa enfermedad.

John Guerrero, esposo de Ruth, relató que el pasado 15 de junio la mujer decidió llamar a la línea 123 al sentir algunos síntomas por cuenta del virus y agregó que por orden de las autoridades de salud de la ciudad, fue trasladada al hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá.

“Se sentía mal, tenía problemas al hablar y tenía problemas para respirar”, contó el hombre, quien agregó que "le hicieron un electrocardiograma, placas y un examen de sangre (...) tipo 6:30 de la tarde le dijeron que habían salido muy bien los exámenes (...) ella les dijo que si iban a devolverla en la ambulancia y le dijeron que no, que eso no estaba autorizado",

Le puede interesar: Gobierno confirmó fechas para reiniciar el fútbol colombiano pero sin público

El hombre señaló que en ese centro asistencial le comunicaron que la opción para trasladar a su familiar de nuevo hacia su casa, podía hacerlo en un taxi.

“Ellos dijeron que iban a mirar si podían lograr conseguir un taxi afuera, pero que tocaba decirle al señor del taxi que bajara las cuatro ventanas para que se aireara y no hubiera problema que el virus estuviera circulando dentro del carro”, denunció.

En ese sentido, advirtió que en el hospital no se tomaron todas las medidas y protocolos para que su esposa pudiera devolverse hacia su casa ubicada en la localidad de Éngativa. “No creo que esa sea la idea para un traslado de una persona que tiene COVID, para evitar que contamine a todo el mundo”, dijo.

Lea además: Oxford ya produce vacunas contra coronavirus para vender en diciembre una vez testadas

Tras varios minutos de discusión con varios funcionarios del hospital Simón Bolívar, Jhon habló con al dueña de la casa en la que vive con su esposa y agregó que ella le ofreció su vehículo particular para que pudiera recoger a su esposa, a pesar de que él también es positivo para COVID-19.

“Se trató de buscar una ambulancia pero oscilaba entre los 180 mil a 240 mil pesos el costo. No teníamos plata y amablemente nos prestaron el carro, yo también soy positivo pero me tocó, resulte llevando a mi señora (...) me tocó después ir a buscar un sitio para desinfectar el carro y entregárselo a la dueña”, aseguró.

RCN Radio se comunicó con la Subred Norte encargada del Hospital Simón Bolívar y esa entidad manifestó que sí se están cumpliendo todos los protocolos de tratamiento y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, por lo que anunciaron que se investigará esa situación particular.