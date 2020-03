Mujer denuncia acoso sexual en un CAI en el norte de Bogotá

La Policía Metropolitana abrió una investigación disciplinaria contra tres policías, dos hombres y una patrullera, por un caso de acoso sexual a una mujer que se presentó el pasado 1 de marzo, al interior de un CAI, ubicado en el norte de Bogotá.

La presunta víctima de acoso sexual entregó su versión a RCN Radio de lo que sucedió la madrugada de ese día.

Los hechos se dieron aproximadamente a las 2:30 am luego de que tres mujeres salieran de un reconocido bar, ubicado en la Zona Rosa, y decidieran caminar hacia la carrera 15 con calle 82, para tomar un taxi con rumbo a sus casas. Allí, de manera sorpresiva, fueron abordadas por dos policías -un hombre y una mujer- que les pidieron sus documentos.

Relató que una de ellas les dijo que no tenía papeles y los policías accedieron a dejarla ir porque ya había detenido un taxi.

Entre tanto, las dos mujeres entregan sus cédulas a los agentes de la Policía y es allí cuando, según su relato, se inicia el abuso de autoridad de parte de los patrulleros contra las dos mujeres.

"La patrullera requisó a mi amiga de una forma pasada, luego se acerca y me dice que yo qué tenía debajo de la chaqueta. Yo lo tomé por el lado de que yo tuviera un arma o droga, por el tono en el que lo dijo. Yo le respondí: nada. Entonces se acerca y me abre la cremallera de la chaqueta y me dijo: '¿no que no tenía nada?'", expresó la mujer.

Dijo que la patrullera se refería era a la ropa, pensaba que la mujer no tenía blusa. "Le dije: obviamente tengo ropa y empezó a tocarme los senos de una forma que nunca me los habían tocado ni siquiera en una requisa para entrar a un concierto. Me molestó pero yo dije, quizás son protocolos de ellos. Después siguió requisándome y cuando me iba a meter las manos en mis partes íntimas, me molesté bastante y le dije que ella no tenía por qué hacer eso ni requisarme de esa manera frente a todo el mundo", contó.

"Yo no estaba cometiendo ningún delito, no soy una delincuente y sentía que estaban abusando de mi integridad (...) ella se molesta y me dice que son protocolos de ellos y que puede requisarme como quiera. El policía hombre se refería a nosotras como si fuéramos lo peor", agregó.

Luego, la mujer contó que la patrullera le abrió el bolso y le sacó una billetera pequeña donde ella tenía sus documentos personales y dinero. "Ella procede a sacar la plata y a contarla, yo le dije que no fuera abusiva que no me contara la plata, que eso no hacia parte de una requisa", enfatizó en su versión de lo acontecido.

Ante la molestia, la agente llama a una patrulla y la amenaza con llevársela a la UPJ. "Le dije ¿por qué? si no estoy haciendo nada malo, esto me parece un abuso, no me dijeron nada y como a los cinco o diez minutos llegó la patrulla y me subieron. Mi amiga se iba a ir conmigo en la patrulla, pero no la dejan y le dicen que si quiere ir a donde me llevan debe irse a pie".

En medio de la discusión, a la otra mujer la jalan y le rompen la chaqueta. "Mi amiga los trata mal y les dice que porqué son tan abusivos. Si ellos hubieran seguido un protocolo a ella también la suben a la patrulla, pero no, a ella la dejaron libre".