La ciudad de Bogotá no atraviesa sus mejores épocas en materia de seguridad, pues en las últimas semanas se han presentado múltiples denuncias de robos en distintas localidades. Y es que a diario se conocen nuevas modalidades de hurto que ponen en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos.

Recientemente, se conoció el caso de una mujer que denunció una modalidad de robo, que se volvió viral en redes sociales. A través de su cuenta de TikTok, la víctima, de nombre Érika Salazar, aseguró que el pasado domingo 11 de febrero se encontraba departiendo con una amiga en la localidad de Chapinero, exactamente en la plazoleta del Carulla de la calle 85 con carrera 15, y cuando decidió tomar un taxi para dirigirse a su casa comenzó la mala experiencia.

La mujer contó que intentó pedir un vehículo por aplicación, pero no le fue posible debido a la alta demanda que había en la zona, no pudo contactarse con un conductor. Ante tal situación, optó por tomar un taxi en la calle para ir a su casa. En el trayecto, afirma la víctima, todo iba normal hasta que del baúl salió una segunda persona.

“Me tapó la boca, me agarró del cuello y luego comenzó a decirme una gran cantidad de groserías", cuenta Érika.

En medio de esta angustiante situación, la mujer decidió abrir la puerta de pasajeros y arrojar su celular. En ese momento, el conductor y su cómplice comenzaron a decirle que la iban a lanzar del taxi y metros más adelante lo hicieron. La víctima asegura que se encuentra bien de salud y que en el vehículo solo se le quedaron algunas pertenencias, pero agradece haber salido ilesa de la situación. “Gracias a Dios a mí no me pasó nada y los manes no estaban armados, porque no se sabe qué me pudieron haber hecho. Nunca jamás tomen un carro en la calle”, dijo Érika en el video.