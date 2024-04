Mujer denuncia que abusaron de ella en cita de ginecología

RCN Radio conoció la denuncia de una mujer, que por protección de identidad no quiso revelar su nombre, sobre un presunto caso de abuso en medio de una cita de control de ginecología en la Clínica Infantil de Colsubsidio (Bogotá) el pasado 10 de abril.

La mujer está afiliada a la EPS Famisanar y aseguró que fue tocada indebidamente por parte del especialista.

“Un cirujano me operó hace un mes. En la cita con el ginecólogo, me tenían que revisar una ecografía que me hicieron y que la incisión estuviera bien. Sin embargo, me quiso hacer un tacto y yo asumí que era normal”, dijo.

La mujer indicó que aunque ya había le dicho al profesional que sentía molestia, el doctor siguió tocándola de forma indebida.

Lea: Imputan cargos al general (r) González Lampresa por el abuso sexual de una subalterna

“Luego intenta introducirme un especulo pero a mí me duele mucho. Entonces arroja el especulo a la basura y luego me dice que me va a aplicar una crema para que no me duela. Saca una crema de su bolsillo y la comienza a poner... después de pasar varios minutos de tocarme, me empiezo a sentir incomoda”, indicó.

"Luego puso su dedo en una parte intima y sus movimientos empiezan ser bruscos. Le digo que me siento incómoda y me dice que se me va a pasar”, expresó.

La mujer dijo que creyó que el procedimiento era normal, pero agregó que el ginecólogo nunca la revisó. “Pensé que todo eso lo haciendo para introducirme el especulo, pero ni fue así. Termina de hacer estos movimientos luego de 40 minutos, va al baño, se lava las manos y luego me limpia mi zona íntima”, agregó.

Finalmente, la víctima dijo que salió del consultorio luego de que una enfermera ingresara y le preguntara al ginecólogo por qué se había demorado con la paciente.

Más información: Investigan hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un taxi en Bogotá

“Me sentía muy vulnerable, me sentía muy mal. Salí de esa clínica en ese mismo instante en que pude. Ocho mujeres me han contactado y denuncian que les ha pasado lo mismo con el mismo doctor, pero no les han puesto atención”, finalizó.

La víctima concluyó que la denuncia fue interpuesta ante las autoridades competentes.