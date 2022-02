Mujer denuncia que fue agredida por candidato al Senado

En las últimas horas se conoció la denuncia de una mujer en contra Edgar Conde, candidato al Senado de la República por el partido Liberal, quien la habría agredido en la noche del pasado 27 de enero en el centro de Bogotá.

A través de un video publicado en redes sociales, la ciudadana relata que el hecho tuvo lugar en el sector de Las Aguas, en donde Edgar Conde se encontraba realizando una campaña para promover su candidatura.

"Fui agredida física y verbalmente por Edgar Conde (...) Él había entregado unas gorras haciendo una alusión a su campaña, lo vi tomándose fotos a lo que, en un país libre, en el cual puedo expresar, dije que con gorras no se compran votos, comentario que a él le afectó bastante", empieza contando la mujer sobre la denuncia.

Una vez hizo el comentario, la mujer relata que empezó a grabar al candidato ante su reacción por lo anteriormente dicho. "Me quitó mi celular y empezó a intimidarme para borrar los videos. Yo me fui detrás de él diciéndole que era un abusivo, que me devolviera mi celular", agrega la joven. A su vez, reveló que después de forcejear con la novia del candidato, él se acercó y empezó a agredirla mientras se encontraba en el piso.

"Se lanzó hacia mí, prácticamente se montó encima mío, a golpearme puños en la cara. Me reventó la nariz, fui por urgencias y me dijeron que era una posible fractura de tabique", señaló la denunciante.

Con su testimonio, la joven busca que las autoridades investiguen el caso y aclaren lo sucedido. Por ahora, Edgar Conde sigue sin pronunciarse al respecto.