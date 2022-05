Mujer denuncia que fue víctima de asalto y abuso en peligroso punto del norte de Bogotá

Retenida en el peaje de Los Andes, por el norte de Bogotá, una mujer hizo pública su denuncia sobre el asalto y abuso que vivió por parte de tres hombres, además de poner en evidencia uno de los lugares donde los asaltantes podrían concentrarse en este punto de la ciudad.

De acuerdo con la víctima, el pasado lunes 2 de mayo, en horas de la noche, se movilizaba en sentido sur norte hacia las afueras de la ciudad, cuando fue sorprendida por tres sujetos que además de hurtarle la bicicleta en la que se transportaba, fue retenida por varios minutos, amarrada de pies y manos, mientras la amenazaban para que entregara los demás objetos de valor que tenía.

"Me metieron al fondo, me quitaron los zapatos y me amarraron con los cordones de pies y manos. Me decían que colaborara, que no me iban a hacer nada, que iban a robarme", dijo la mujer a Caracol Televisión sobre el hecho y agregó que uno de los delincuentes abusó sexualmente de ella.

"Con un arma de fuego me apuntaron a la cabeza diciéndome que si no colaboraba me pegaban un tiro. Que dijera las claves, que cuánta plata tenía en las cuentas. Yo les decía que no tenía dinero, que acababa de entrar a trabajar, que en la maleta tenía $200.000, me acaban de pagar la semana de trabajo. Me decían: ‘si nos está diciendo mentiras te vamos a cortar los dedos’", agregó la mujer al medio citado.

Según detalles de la víctima, el lugar al que fue llevada y donde la golpearon en repetidas ocasiones, fue inspeccionado por la Policía, quienes hallaron prendas y objetos que pertenecían la mujer.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar boscoso también fueron hallados objetos de otras personas, por lo que se especula que este punto (Autopista Norte con calle 245), sería uno de los más frecuentados por los delincuentes para atentar contra las personas que se movilizan por este sector.