Mujer murió en popular estación de Transmilenio: esto se sabe

Las autoridades adelantan las pesquisas, tras conocerse que una mujer murió este lunes luego de caer del puente peatonal de la estación de TransMilenio 21 Ángeles, ubicada en la localidad de Suba.

Los organismos respectivos se trasladaron a la zona para atender el caso. "En estos momentos, la Policía de Bogotá está apoyando la situación en el punto y podemos confirmar que, aunque hay cruces congestionados en el punto por el incidente, la estación 21 Ángeles continúa operando con normalidad en ambos sentidos de la Troncal Avenida Suba", dijo TransMilenio.

Por lo pronto, las autoridades investigan qué pudo originar la caída que, de acuerdo a información preliminar, se produjo poco después de las 8:00 de la mañana. Se intenta determinar si se trató de un accidente o si fue un suicidio.

A las 10:00 a. m. el sistema de transporte actualizó que "por procedimiento de criminalística en el sector de la estación 21 Ángeles, la flota troncal sale al carril mixto sin dejar de atender la estación".

Este siniestro vial no es el único que ha generado conmoción en la capital durante los últimos días. El jueves (14 de marzo) se presentó otro siniestro fatal, pero en la avenida Caracas con calle 12. Según trascendió, una mujer habría transitado por una zona no permitida hacia las 10:00 a. m. Pese a que la ciudadana fue derivada a un centro de salud, no logró reponerse a la gravedad de sus heridas.

Transmilenio señaló en esa jornada que "las circunstancias son motivo de investigación por parte de las autoridades competentes". La empresa "acompaña a la familia y amigos del peatón en estos momentos y reitera el llamado a todos los actores viales a respetar las normas de tránsito", añadió.