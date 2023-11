Mujer murió luego de realizarse una cirugía estética en Bogotá: familiares piden justicia

En los últimos años, las muertes durante cirugías plásticas en el país han sido más frecuentes. Según información de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, Colombia ocupa el noveno lugar a nivel mundial en la realización de procedimientos estéticos, siendo los más populares el aumento de glúteos, senos y liposucción.

Las ciudades donde más se llevan a cabo estos procedimientos son Cali, Medellín y Bogotá, esta última es donde más se han registrado número de fallecimientos durante intervenciones estéticas. Según la Secretaría de Salud de Bogotá, entre los años 2020 y 2022 se reportaron siete muertes relacionadas con procedimientos estéticos y cirugías plásticas.

Las cirugías realizadas en clínicas certificadas tienen un índice de complicaciones inferior al 0,5%, mientras que las denominadas 'clínicas de garaje' han registrado hasta 40 muertes al año, según expertos consultados en un informe de Canal Capital.

RCN Radio tuvo conocimiento del caso de Johana Guzmán, una mujer de 39 años que viajó desde Estados Unidos a Colombia para someterse a un procedimiento estético en la clínica Surgical Center, ubicada en Bogotá, en la carrera 22 #100-24. Lastimosamente, la mujer falleció horas después de salir del procedimiento estético.

De acuerdo con lo afirmado por los familiares de la víctima y el dictamen emitido por el Hospital Simón Bolívar, Johana murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

"Johana presentó un paro cardiorrespiratorio en la sala de recuperación de la clínica Santa Bárbara Surgical Center después de 3 horas de haber salido de cirugía”, afirmó un familiar.

Los allegados de Johana cuentan que ella salió de la cirugía con mucho dolor y se encontraba desgonzada en una silla reclinable y manifestando que sentía dolor, sed y mucho calor.

El médico Freddy Pinto Borda fue con quien Johana Guzmán habló y a quien ella le depositó la confianza para su cirugía, pero él nunca la fue a ver luego de la cirugía, según sus parientes.

"Todo lo que hacía Johana era reclamar que tenía mucho dolor, sed y mucho calor, a lo cual las enfermeras no prestaron ninguna atención y el doctor Pinto nunca fue a revisar a su paciente en la sala de recuperación", comentan los familiares de Johana.

Ellos denuncian que el personal de salud nunca se percató de sus signos vitales y casualmente el monitor de signos nunca dio una alerta al personal médico. La mujer se encontraba cerca de su mejor amiga, quien también había salido de cirugía del mismo lugar.

Cuando la mejor amiga de Johana despertó, la vio en mal estado, razón por la cual decidió avisarles a las enfermeras, pero ellas no le prestaron atención y la respuesta que le dieron fue que era normal y que solo estaba cansada, de acuerdo con los familiares. Después de un tiempo, la amiga de la mujer la vio desmayada en la silla y llamó nuevamente a las enfermeras.

"La amiga de Johana la ve que está desmayada en la silla reclinable y no responde a su llamado, entonces ella empieza a gritar desesperadamente a las enfermeras que algo está mal con su amiga. En ese momento, por fin las enfermeras se acercan y notan que Johana no responde", señalan

Pasados unos minutos, llegó el doctor Pinto, quien muy alterado comenzó a regañar a las enfermeras y pidió que llamaran a una ambulancia pública. "El doctor Pinto procede a llevarla a la sala de cirugía, le da primeros auxilios y la reanima de un paro cardiorrespiratorio mientras que llega la ambulancia. La amiga de Johana, después de verla desmayada en la silla reclinable de recuperación, nunca la volvió a ver con vida", cuentan los familiares.

Según el relato de los familiares, la clínica Santa Bárbara Surgical Center no contaba con ambulancia, por lo cual tuvieron que esperar aproximadamente 20 minutos que llegará una pública. Ellos dicen no entender por qué fue llevada al Hospital Simón Bolívar, si se encontraba a cinco minutos de la clínica La Reina Sofía o Shaio.

“La clínica Santa Bárbara Surgical Center se encuentra [cerca de] la clínica los Nogales, a tres cuadras. La Reina Sofía, a cinco minutos, la clínica Santa Fe, una de las mejores el país, y a cinco minutos la clínica Shaio. Cabe resaltar que la clínica Santa Bárbara le vendió un seguro a Johana para que, en caso de emergencia, la atendieran", advierten.

Johana llegó sin signos vitales al hospital Simón Bolívar.

Luego de lo ocurrido, los familiares de Johana contrataron a un abogado para comenzar con el proceso judicial. La Fiscalía General procedió a llamar a indagatoria al esposo de la víctima y a su mejor amiga, ya que juntas se realizaron la cirugía estética en el mismo lugar.

No obstante, dicen los allegados, hasta el momento no se ha iniciado el proceso y el fiscal encargado del caso dice que debe esperar el informe de la Federación Médica Colombiana.

"Es muy impactante y a la vez frustrante que la fiscal 51, Fabiola Obando, no inicie el proceso hasta que no tenga el informe de la Federación Médica Colombiana. Mientras tanto se pudo haber llamado a rendir indagatoria a los otros testigos del caso. Nos sorprende que habiendo una persona fallecida de por medio no se pueda abrir dicho proceso", afirman.

Por esta razón, los familiares y amigos de Johana Guzmán realizarán una velatón el día 10 de noviembre frente a la clínica Santa Bárbara, en memoria de esta mujer que deja sus dos pequeños hijos y a su esposo con una inmensa tristeza.

RCN Radio intentó contactar al médico Freddy Pinto Borda para conocer su versión de la situación. La respuesta del centro médico fue que sólo sus abogados se pronunciarían al respecto. "El doctor nos comenta que él no da información Toca por medio de los abogados (sic)”.