Mujer que llegó con gripa y fiebre de Europa dice que no fue atendida en El Dorado

Lorena Romero viajó a España a culminar sus estudios de especialización, allí estuvo por varios días. También viajó a Barcelona, Bruselas, Milán, Venecia y Ámsterdam.

Asegura que en los últimos días de este viaje empezó a sentir síntomas de gripa y fiebre. “Me sentía muy mal, tenía muchos síntomas y llegó a Barajas, al aeropuerto, ya para regresar a Bogotá y estaba en medio del correo corre y pase al médico y me dieron un genérico e hicieron un chequeo, me subí al avión y les dije que me sentí mal y me dijeron que no me podían dar nada”.

Lea también: Desmantelan dos bandas dedicadas a hurtos y homicidios en el sur de Bogotá

Añade la mujer que aún así viajó desde España, pensando que en el Aeropuerto El Dorado se le iba a realizar algún tipo de evaluación o examen, pero esto no sucedió.

“Solo me dijeron que de donde venía, les dije que de Madrid y me dijeron ah bueno siga, como un paso biométrico y nadie me dijo nada, el policía fue el único que me pregunto”, relató.

Sin embargo, la mujer señala que su drama no acabó ahí. Posteriormente, al llegar a su casa y descansar del largo viaje, trató de pedir una cita con su EPS, con tan mala fortuna que no pudo.

“Llamó a la EPS y me dicen que si voy a urgencias probablemente no iba a ser tan urgente y que pidiera una cita prioritaria pero entonces la pido y me dicen que tengo unos problemas con mi afiliación y me dijeron que no me podían atender porque no he pagado”, contó.

Lea acá: Taxistas serán educados para que no sean como Freddy Contreras

Por último, Lorena manifestó que aunque mejoró su salud y se siente mucho mejor, gracias a asistencias médicas externas, porque la EPS aún no le da una respuesta sobre su situación. Hace un llamado a las autoridades para aumentar los controles para evitar casos de coronavirus.