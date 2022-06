Mujer víctima de 16 puñaladas relata la pesadilla que vive por culpa de su expareja

En el barrio Palermo Sur, vive Nicolle González, una joven de 20 años que denuncia ser víctima de agresiones por parte de quien fue su pareja y el padre de sus tres hijos, asegura que a pesar de haber interpuesto las respectivas denuncias persiste esta persona acechándola.

“Yo empecé con él, desde el 2016, las agresiones al principio eran una cachetada, una patada, agresiones verbales siempre ha habido, hasta el momento ya me ha dado alrededor de 16 puñaladas, me ha fracturado la nariz y el huesito del ojo, me ha roto los dientes, me ha golpeado varias veces, cada vez que me ve siempre me golpea y las últimas veces que me ha visto siempre me ataca con arma blanca”, dijo la víctima.

Incluso, estando en embarazo fue agredida por este hombre de 24 años “él se iba ir de la casa y me amenazó con llevarse a los niños, a lo que le dije que no, entonces él se torna agresivo, comienza a tratarme mal, nos vamos hacia la calle para no pelear delante de los niños, ya afuera empezó a darme patadas y puños, una de esas patadas que me dio me generaron una amenaza de aborto".

“Al principio era una niña, cuando me fui a vivir con él tenía 14 años y uno minimiza ese tipo de maltratos, pensando que como que siempre va a cambiar y que dan ganas de darle otra oportunidad”, recalcó.

Aseguró que desde que deicidio separarse de él “me viene amenazando con que me va a matar, que me va a echar ácido en la cara, le va a hacer algo a mis hijos para que yo sufra”.

“Él tiene tres demandas por comisaría, por no acatar la orden de alejamiento, dos por fiscalía y el lunes pasado le puse una nueva demanda porque otra vez me estaba siguiendo y me siguió amenazando”, indicó.

Nicolle comentó que “tuvimos tres hijos, una niña mayor de cuatro años, un niño de tres y una bebé de cuatro meses, los dos mayores lo reconocen porque han compartido con él, pero los niños también han estado afectados psicológicamente porque él me agredió delante de ellos".

"Hago un llamado es para que protejan mi vida porque es un derecho que nosotros tenemos y en este momento me lo están vulnerando, en el sentido de que no puedo salir, no puedo tener una vida normal porque el todo el tiempo me está acechando”, indicó.

Además, en RCN Mundo, Nicolle aseguró que también hace pública su denuncia para motivar a otras mujeres que también son víctimas de agresiones para que no se queden calladas y menos “se dejen llenar de temor y pena”.

“Es un mensaje para muchas mujeres que ahorita están comenzando con el tema de las agresiones y no hay que permitir que ningún hombre abuse de nosotras en ningún sentido, ni que nos violente, que podemos hablar a tiempo y hacer conocer la rutas para que este tipo de cosas no lleguen hasta un nivel lamentable”, añadió.

Finalmente, frente a este caso, al igual que en el de muchas otras mujeres que son víctimas de agresiones físicas y verbales, se espera que las autoridades contribuyan a prevenir antes que lamentar cualquier desenlace que termine con vidas inocentes.