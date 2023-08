Mujer vive tremendo drama: Fue acusada de secuestrar niños por cadena falsa de WhatsApp

Todo un drama es el que ha vivido en los últimos días una mujer en la localidad de Bosa, pues vecinos del sector la señalan de intento de secuestro de un menor de edad. Autoridades que fueron alertadas por este delito, llegaron al lugar de residencia de esta mujer y la capturaron, pero lo que más llamó la atención del asunto es que a las pocas horas quedó en libertad, luego de que se descubriera que la información que se había viralizado era una cadena falsa que circulaba por WhatsApp.

La víctima habló en entrevista para City Tv, y contó que esto se dio después de que iba saliendo de su vivienda para reclamar unos medicamentos, cuando de repente suena su celular y le pide ayuda a una niña que pasaba justo al lado para que se apagara el sonido de este artículo electrónico.

En ese momento, un vecino del sector se interpuso y comenzó a lanzar acusaciones para impedir, supuestamente, que secuestraran a la menor de edad.

“Salió un vecino de su casa y le dijo ‘no le haga el favor a esa señora’, yo le dije ‘no sea sapo’, y me dijo ‘usted va a llevarse a la niña, voy a llamar a su mamá’. Inmediatamente, los vecinos me rodearon y llamaron a la Policía, cuando voltee la Policía me cogió el brazo y me preguntó qué había hecho. Le dije que no hice nada, que no robé a nadie y me subieron al vehículo”, contó la mujer.

Posteriormente, la mujer fue llevada a un CAI en la localidad de Bosa en el que le preguntaban varias cosas, pero que al mismo tiempo le manifestaban que se quedara callada. Tiempo después, los uniformados determinaron que ella no era responsable del delito por el cual era acusada y que esto se debió a información falsa que se difundió vía WhatsApp.

Uno de los vecinos que acusó a esta mujer tuvo que retractarse y aseveró que actuó de manera desconfiada y por eso “salí corriendo detrás de la señora mientras grababa y le pregunté si se iba a robar a la niña. La acusé y me retracto de eso. La situación se aclara cuando la señora está en el CAI, pues pudieron aclarar que no tenía ninguna relación de delitos en contra de los menores”.

No obstante, pese a que este hombre rectificó y pidió disculpas por lo que hizo, familiares de la señora afectada contaron que tomarán medidas legales: “vamos a incurrir en demanda contra este señor”.