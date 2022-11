Mujeres aseguran que siempre se sienten inseguras en TransMilenio

Piropos morbosos disfrazados de ‘halagos’, miradas malintencionadas o tocamientos indebidos tienen que soportar a diario las mujeres en medio del transporte público, mientras se dirigen a sus lugares de destino.

Está situación ha ocasionado que persistan altos índices de percepción de inseguridad y vulnerabilidad para las mujeres, quienes aseguran que las autoridades se quedan cortas para garantizar su seguridad.

En RCN Mundo hicimos varios recorridos en el sistema de transporte público de Bogotá TransMilenio y evidenciamos la ausencia de personal policial en las estaciones, así como la poca confianza que tienen las mujeres con su entorno, al transportarse por este medio.

Varias usuarias expresaron sus temores e inseguridades frente a esta problemática. “Creo que falta mucha seguridad y no solamente tiene que ver con cómo se haga un cambio de sillas o determinadas medidas en el transporte sino también va en los valores de las personas”, dijo una de ellas.

“Le falta mucha seguridad a Transmilenio porque la verdad es que en muchas ocasiones me he sentido manoseada, a pesar de que soy una mujer de 40 años, pero la verdad ahí hay mucha inseguridad”, señaló otra de las mujeres que se dirigía a su trabajo, en una mañana cualquiera.

Asimismo, una joven que se dirigía a su lugar de estudios manifestó que “me siento insegura. O sea, me subo a un Transmilenio anda uno con el miedo y no saber si en la siguiente parada se va a subir un pervertido y me va a querer mirar, al menos tocar o hasta rozar su miembro porque es lo que pasa día a día”.

La joven enfatizó que, “simplemente lo va a hacer, así sea que me baje del Transmilenio o la estación. Entonces realmente buscamos tener garantías de qué si podemos contar con alguien en el momento en que, si llega pasar contar con un tipo de autoridades en las estaciones o incluso dentro de los articulados”.

Mientras esto sigue ocurriendo en el diario vivir de muchas mujeres, que en ocasiones hasta se vuelven agresivas para impedir que violenten su integridad, las autoridades señalan que siguen fortaleciéndose las estrategias para generar ese acompañamiento que tanto claman.

Frente a esta problemática, el coronel Carlos Alberto Benítez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, sostuvo que “hay un aspecto importante que es la injuria por vía de hecho, que es lo que afecta a las mujeres en el sistema masivo de transporte masivo donde han sido acusadas (...) Este tema lo hemos venido también impactando con unas capacidades institucionales”.

El oficial añadió que, “desde la línea púrpura, que está dedicada para esta actividad, hemos venido realizando todos los controles y actividades de prevención que nos permitan disminuir estos hechos. Así mismo en los tramos que hemos impactado con servicio de Policía durante su implementación hemos logrado la disminución drástica de estos eventos en estos sitios”.

El coronel Benítez indicó que, “el 90 % de las mujeres nos están generando estas denuncias e incluso hemos logrado evidenciar muchos casos en flagrancia. Frente a ello han sido capturadas las personas que han generado esta conducta delincuencial en contra de las mujeres”.

Cabe mencionar, que recientemente, en un informe titulado '¿Qué tan seguras se sienten las mujeres en el espacio y transporte público de Bogotá?', la Veeduría Distrital reveló que 8 de cada 10 han tenido que sufrir algún tipo de acoso o abuso sexual en la ciudad, principalmente en entornos callejeros y en el transporte público.