Mujeres drogaron a hombre en popular zona de rumba en Bogotá: le robaron $50 millones

Bogotá sigue siendo escenario de violentos robos y esta vez se conoció un nuevo caso de mujeres que escopolamina a hombres en discotecas de popular sector de rumba en la ciudad.

El caso que fue denunciado a las autoridades sucedió en la avenida Primero de Mayo exactamente en el barrio Alcalá donde un hombre que disfrutaba en un bar de la zona fue persuadido por unas damas que lo incitaron a que las llevará a su casa y posteriormente lo drogaron.

"Aparecieron las dos chicas y empezamos a hablar y de en un momento se dio la idea de que fuéramos a mi apartamento para continuar la rumba" relata la víctima.

La víctima después de ingerir la sustancia quedó inconsciente y las delincuentes aprovecharon para desocuparle el apartamento. El hurto según las autoridades fue evaluado en más de 50 millones de pesos y entre los objetos se destacan joyas, equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

"Nos alcanzamos a tomar unas cuentas cervezas, unos cuentos tragos y hasta ahí me acuerdo... ya cuando me desperté fue que vi todo el apartamento revolcado y caí en cuenta que me habían robado" le contó el joven hombre a City TV.

Hasta el momento el hombre afectado se encuentra recuperándose de lo sucedido y hace un llamado a la Policía Metropolitana para que le brinden el apoyo necesario para dar con el paradero de la banda delincuencial. Así mismo, solicita acceder a las cámaras de seguridad del sector donde reside y del establecimiento comercial para identificar la identidad de las mujeres.

Ahora bien, este no es el primer caso que se denuncia con este mismo modus operandi y por ello tanto comerciantes como clientes de estos sitios de diversión solicitan a la institución policial hacer más presencia y velar por la seguridad de los capitalinos.