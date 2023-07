Mujeres prefieren no utilizar minifaldas por miedo a ser acosadas en Bogotá

La forma de vestir de los bogotanos es bastante particular y es que en muchas ocasiones el clima influye en si hay que utilizar más o menos prendas. No obstante, un estudio de la Universidad Manuela Beltrán ha indicado que esto puede variar en las mujeres dependiendo de que tan seguras o no se sientan.

Según mencionan en el estudio, el 60% de las mujeres han abandonado la idea de utilizar minifaldas por el miedo a ser acosadas en las calles y más cuando tienen que utilizar transporte público.

“Cerca del 60% de las mujeres ha dejado de usar esta prenda de vestir, encontramos que el concepto de acoso entra dentro de esta investigación”, mencionó la psicóloga forense de la Universidad Manuela Beltrán, Paula Andrea Amaya.

Y es que el servicio de transporte público es considerado como el primer lugar donde las bogotanas sientes mayor inseguridad, seguido de la vía pública.

Aunque los entornos se llevan los primeros lugares, el color de la minifalda también sería fundamental para ser utilizada o no, pues de prendas con colores fueres como el rojo o con estampados como el de leopardo pueden generar estigmatización por parte de los ciudadanos y generan señalamientos de índole sexual.

También la edad se ha convertido en un factor determinante, pues las mujeres de 30 años son las primeras en decir no a las minifaldas.

Cabe destacar que en la ciudad se han registrado 96 capturas por agresiones, por eso, la Policía de Transmilenio ha pedido a las mujeres que han sufrido acoso sexual en el transporte público hacer las denuncias correspondientes.