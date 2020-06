Mujeres trans denuncian agresiones de la Policía en el centro de Bogotá

La Red Comunitaria Trans de Bogotá denunció que varias de sus integrantes fueron agredidas en las últimas horas en el centro de la ciudad, por parte de integrantes de la Policía Metropolitana, quienes, afirman, incluso les dispararon.

Según dieron a conocer en su relato varias de estas mujeres, algunas de ellas trabajadoras sexuales de la zona, recibieron impactos en zonas de sus cuerpos como los glúteos y manifestaron preocupación por su estado de salud.

"Estaba en la esquina de la calle 22 y llegaron unos policías. Yo estaba con unas amigas y llegaron a pegarme, yo no sé qué fue lo que me tiraron en la cola que me duele mucho y está herida", dijo una de ellas.

"Estoy botando mucha silicona, me duele mucho. Me toca salir (a trabajar), si no salgo, no puedo vivir", agregó la mujer quien evidenció mediante un video la herida que asegura le hicieron los uniformados.

"Yo tengo la cola operada, me duele. Por estar parada trabajando, consiguiendo mi diario, mi comida, vea lo que me hicieron. Me da rabia, yo no estaba haciendo nada malo, ¿por qué vienen a hacerme esto? Que me lleven presa y ya, pero, ¿por qué me iban a pegar?", aseveró otra denunciante.

Al respecto, desde la Policía Metropolitana de Bogotá se conoció un comunicado por medio del cual asegura que ya se investigan los hechos denunciados y rechaza cualquier tipo de discriminación por parte de sus integrantes.

"Inmediatamente se conoció la denuncia, se adelantó la recolección de la información para esclarecer los hechos ocurridos en ese lugar y tomar las acciones necesarias e investigaciones a las que haya lugar", dijo.

"En mi condición de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, rechazo todo comportamiento por parte de cualquier uniformado, que no esté ajustado a los principios de nuestra institución y garantizo a la ciudadanía que quien incurra en irregularidades recibirá las sanciones correspondientes", añadió.

Asimismo, se conoció que fue dispuesto personal de la Oficina de Atención al Ciudadano y del grupo de denuncias de la Sijin que reciban denuncias de personas que sientan sus derechos vulnerados.