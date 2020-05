Multan a Corabastos por incumplir las medidas sanitarias

La Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció que impuso una multa Corabastos por incumplir algunas de las medidas decretadas para contener el coronavirus.

"La sanción económica a Corabastos se impone por no cumplir a cabalidad las medidas decretadas por el Distrito. Se comprobó que no existía un lavado adecuado de algunos locales, no se estaba haciendo tamizaje en el control de ingreso y otras faltas que ponen en riesgo la salud y la vida de los que visitan sus instalaciones”, indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Entre las faltas presentadas están:

No toma la temperatura a la entrada

Servicios sanitarios no son suficientes ni gratuitos

Alta afluencia de ciudadanos sin tapabocas

Falta de distanciamiento

Nuevos lavamanos sin dispensadores de jabón

Fallas en la disposición de residuos

Según la Secretaría de Gobierno, las visitas de inspección, vigilancia y control mostraron que faltaban elementos de protección para las personas. Además, se advierte que en un solo mes Corabastos pasó de siete a 47 casos de coronavirus.

Si bien no se especifica de cuánto es la sanción, el Distrito advierte que si continúan las faltas a los protocolos de bioseguridad, podrían abrirse procesos para imponer multas de hasta 10.000 salarios mínimos mensuales.

La situación es muy delicada pues en Kennedy hay 1.551 casos de COVID-19. De hecho, es la localidad con más personas contagiadas (en Bogotá ya hay 6.311).

"La Administración Distrital continuará el monitoreo permanente en el lugar para fortalecer las acciones de prevención que permitan mitigar los riesgos frente a los brotes infecciosos", concluye la Secretaría de Gobierno.