Murió a los 71 años el reconocido humorista 'Mandíbula'

El humorista Marcelino Rodríguez, más conocido como ‘Mandíbula’, falleció este viernes a sus 71 años e la ciudad de Bogotá.

Fuentes cercanas le confirmaron a RCN Mundo, que Marcelino Rodríguez padecía de alzheimer desde hace varios años y que en las últimas horas fue internado por complicaciones de salud.

'Mandíbula' hizo su primera aparición en televisión durante un especial de Halloween de Sábados Felices en 1977, programa en el que trabajó por más de 30 años.

Por su rostro y estatura, el humorista Marcelino Rodríguez fue conocido como ‘el feo más famoso de Colombia’ y se convirtió en el responsable de risas y alegrías que acompañaron los hogares del país durante muchos años.

“fue a las cinco de la mañana, yo esperaba este desenlace en cualquier momento desde ayer y con Patricia Silva nos hablamos y no teníamos noticias”, indicó la humorista Fabiola Posada, conocida como 'la gorda Fabiola'.

“Esta madrugada yo me desperté muy temprano y no me podía dormir y si confirmamos que a las cinco de la mañana se nos fue ‘Mandi’. Ya descansó porque de verdad que estaba sufriendo demencia senil, alzheimer, le había dado un infarto y lo agarró un covid en una visita que le llegó y eso fue el detonante”, destacó.

Por otro lado, también se pronunció el humorista Nelson Polania a través de su cuenta en Twiiter y precisó que “siempre fue un ícono de nuestro Sábados Felices".

Dijo que durante muchos años el elenco del programa ha sido una gran familia, "mientras se grababan los programas que todos los sábados en la noche se transmitían por la televisión".

Cabe recordar, que Mandíbula padecía alzheimer desde hace varios años, enfermedad que venía disminuyendo su capacidad cognitiva.

En las próximas horas se conocerá el lugar en donde se realizarán las exequias en la capital del país.