Musiflautas por la Paz, un proyecto para resolver los conflictos estudiantiles

En el colegio técnico Jaime Pardo Leal de Bogotá los estudiantes solucionan sus problemas a través de la música. La flauta la han convertido en un instrumento para llevar mensajes de paz a la comunidad educativa.

Hacer uso de la flauta como recurso pedagógico para resolver conflictos es un proyecto liderado desde el año 2013 por Nancy Stella Díaz Arias, quien es licenciada en Educación Artística y ha ejercido la docencia durante 28 años. “Musiflautas por la Paz”, es el nombre del proyecto.

“Soy docente de primaria; en ese entonces me asignaron el grado tercero y me encontré con estudiantes con altos niveles de agresividad, que no escuchaban. Y en un momento donde se reflejaba todo eso en el curso, saqué la flauta y comencé a interpretarla. La sorpresa fue grande al observar que todos se quedaron en silencio y escuchando. Entonces dije ‘por ahí es’”, relató Nancy Díaz.

Y así fue como Musiflautas por la Paz, grupo musical conformado por estudiantes, inició un día en el salón de clases y se extendió por todo el colegio. Los niños aprendieron a expresar sus emociones y vivencias a través de versos acompañados de los sonidos de este instrumento.

“Aprendimos a interpretar la flauta, pero yo decía ‘debe haber algo más que solo interpretarla’. Por eso, empezamos a trabajar sobre algunas situaciones que se viven día a día en los salones de clases y que para un niño es todo un mundo, como lo es: ‘profe, me robaron el tajalápiz, profe me pegaron en la cabeza’”, contó la profesora.

Y añadió que “a partir de ahí empezamos a escribir todas las situaciones que se van presentando en el aula. Hacíamos reflexiones sobre esto y les dábamos soluciones. Entonces, le agregamos al proyecto la creación de estribillos que vienen siendo mensajes de paz por parte de los niños de Musiflautas por la Paz, y que llevan a todos los lugares”.

Algunos de los estribillos suenan así: “Compañeros, compañeros, no pelear, no pelear; da la mano y abraza, da la mano y abraza, ya te vi”.

El proyecto Musiflautas por la Paz, liderado por la profesora Nancy Stella Díaz Arias, ha sido de interés para colegios de otros países, por lo que la experiencia y los resultados logrados han sido expuestos vía virtual a nivel internacional.