Nadie lo auxilió: familiares de Osvaldo Muñoz, ciudadano asesinado en Transmilenio

Nilson Martínez Muñoz, sobrino de Osvaldo Muñoz Palacios, el hombre asesinado este jueves en Transmilenio en un intento de hurto, describió a su familiar como un hombre trabajador y contó que se dirigía a realizar sus labores.

Muñoz aseguró también que el hombre de 45 años de edad se desempeñaba como mesero en un establecimiento comercial y la herida que le causó la muerte le fue propinada en una pierna, lo que afectó su sistema circulatorio.

"Queremos que cojan a los responsables. Esto no puede seguir pasando; esta vez fue mi tío y mañana puede ser el familiar de cualquier otro. Murió dentro de un Transmilenio habiendo gente. Nadie lo auxilió, seguramente se aterraron", explicó el joven.

"La puñalada fue en la pierna. Por desgracia le cogió una vena vital, se desangró. No nos dejaron verlo. Simplemente nos mostraron una foto; él era mesero en Aguapanelas Internacional e iba en camino al trabajo", agregó.

El sobrino de Muñoz Palacios aseguró que no era casado, no tenía hijos y vivía con más familiares. Pidió a las autoridades celeridad en la investigación, solicitó que revisaran las cámaras del bus e indicó que no han conocido ninguna versión de testigos.

"No tenía hijos, ni esposa. Vivía solamente con mi mamá y mis otros dos tíos. Uno de ellos es especial, entonces requiere un cuidado. Que esto no siga pasando, esperamos que se haga justicia; esperamos ver en las cámaras qué sucedió", expuso.

"No tuvimos contacto con ningún testigo. Nosotros a duras penas pudimos entrar; la Policía no nos dejó entrar más allá. Como familia sinceramente estamos muy dolidos y no tenemos cabeza para nada, lo único que pedimos es que se haga justicia", sentenció.

Las autoridades, por su parte, afirmaron que están tras la pista de tres personas que son sospechosas de haberle causado la muerte a Ortiz. La Secretaría de Seguridad de la ciudad ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita llegar a los sospechosos.

Los hechos sucedieron en un bus de Transmilenio, en la troncal de la Autopista Norte de ese sistema, a la altura de la Calle 85. En ese lugar se realizaron las labores de levantamiento del cuerpo y de inicio de las investigaciones tras lo ocurrido.