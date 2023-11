"Ni hacen, ni dejan hacer": López ante rechazo de Petro por centro de justicia para menores

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro, luego de sus declaraciones sobre el rechazo de recibir el centro de justicia de menores en Bosa; resaltando que no hace ni deja hacer en su gobierno alguna obra dentro de la capital.

De acuerdo con la mandataria, el presidente está errado en su argumento de “Los niños no deberían ir presos”, ya que este centro conocido como Campo Verde, no es una cárcel para menores, si no que un lugar donde puedan salir de la delincuencia.

"Obvio que los niños nunca deben ir presos a una cárcel. La Constitución y la Ley establecen que si un menor de 18 y mayor de 14 años comete un grave delito como asesinar, secuestrar o violar puede ser sentenciado a restricción de la libertad no en una cárcel sino en un centro especializado de justicia restaurativa juvenil”, dijo.

Asimismo, explicó que “eso es Campo Verde en Bosa que hicimos gracias a los impuestos de los bogotanos para darle a los jóvenes infractores un lugar digno, seguro, con profesionales que con empatía y profesionalismo apoyan a esos jóvenes, a sus víctimas y a sus familias a encontrar justicia y reconciliación, a retomar el camino de la vida y a tener una segunda oportunidad sobre esta tierra”.

La alcaldesa concluyó que el Gobierno debe recibir el proyecto, ya que puede terminar en un problema para la ciudad. “Eso es lo que el gobierno nacional no quiso recibir y nos dejó abandonado. Para que no se convierta en un elefante blanco lo transformaremos en otro equipamiento de justicia. Ni hacen, ni dejan hacer”, sostuvo.

Por el momento, se espera la respuesta del presidente Gustavo Petro, quien siguió con su firme argumento en X, cuando le preguntan sobre este tema que ya involucra temas nacionales, concluyendo que, “en mi opinión los niños no deberían estar presos”.