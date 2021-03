Nicolás Estupiñán descartó la posibilidad de reemplazar a la Policía de Tránsito

Luego de seis meses de haber anunciado por requerimiento del Ministerio de Defensa, que en este 2021 se iniciaría el proceso para reemplazar policías de Tránsito por agentes civiles, el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán, se refirió de nuevo al tema y descartó la posibilidad de llevar a cabo dicha estrategia.

“Este cuerpo de uniformados es muy importante para nosotros, han tenido una experiencia de más de 15 años y han ayudado también con la reducción de fatalidades. Firmamos el convenio con la Policía de Tránsito para mantener los mil agentes de tránsito que tiene Bogotá", afirmó.

Así mismo, Estupiñán explicó que en el momento están capacitando a un grupo de personas para prestar sus servicios en la protección y regulación del espacio público en la ciudad.

“Estamos creando un grupo de 300 guardas de tránsito que nos ayuden desde la secretaría, a controlar, vigilar y regular el espacio público para todos los actores, pero especialmente para los peatones”, añadió.

En su momento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López manifestó su oposición a la medida y aseguraba que desde el Distrito no deseaban llevar a cabo la solicitud del organismo público. "No queremos volver a tener 'chupas' como les decían en el pasado, no fue una buena historia esa, pero el Ministerio de Defensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la Policía de Tránsito y solamente existir policía de vigilancia o de otros sectores".

Por ahora, el grupo que está en proceso de formación ayudará adicionalmente en la prevención del mal parqueo de los vehículos en los andenes el cual pone en riesgo a los peatones y violan las normas de tránsito, y a la implementación de la regulación del “estacionamiento en vía” el cual ya tiene un acuerdo con la Terminal de Transportes de Bogotá, y comenzaría con la fase cero en el segundo semestre de 2021.