Niebla densa que atrasó operaciones en El Dorado podría extenderse hasta enero de 2024

La Aeronáutica Civil aseguró que la niebla densa que se registró en los alrededores del Aeropuerto Internacional El Dorado, generando retrasos en las operaciones aéreas, podría prolongarse hasta los primeros meses del 2024.

Así lo confirmó Juan Carlos Pulido, coordinador del grupo de meteorología Aeronáutica Civil, al señalar que “en esta época del año empiezan las nieblas, digamos que van a ser más comunes y también el viento del NW (vientos del Nor-Oriente), porque los vientos alisios cambian de dirección para diciembre y diciembre y enero”.

Le puede interesar: Desfinanciación de la salud sobrepasa los $9,6 billones, advierte Anif

Asimismo, explicó que este fenómeno de niebla densa se debe a las bajas temperaturas en horas de la madrugada, “se bajó la temperatura muy rápido realmente, llegó a cinco grados centígrados y una humedad alta. Entonces, es una niebla que se hace más hacia la sabana de Bogotá”, agregó Pulido.

Esta niebla registrada en horas de la mañana afecta las pistas 1 y 4 porque el aeropuerto El Dorado se encuentra cerca de la sabana, “estamos pegados precisamente a la sabana, Cota, Chía y Siberia amanecieron con niebla”.

Cabe resaltar que, durante las primeras horas de hoy 30 de noviembre, la Aerocivil aconsejó a los pasajeros a estar en contacto con las diferentes aerolíneas para prever retrasos o cancelaciones en los vuelos. “Recomendamos establecer contacto con su aerolínea para prever posibles cambios en los itinerarios".

Justamente, RCN Radio habló con un pasajero afectado por los retrasos de este jueves y relató que “me cancelaron el vuelo, sin ni siquiera decirme, me dicen que me reprogramaron en otro vuelo y no tenía ni idea (...), ahora estoy esperando a ver si lo abordan”.

Lea también: Vuelo de Avianca que iba a Madrid tuvo que aterrizar de emergencia en una isla del Atlántico

Finalmente, la aerolínea de Avianca confirmó que activaron el proceso de exoneración para sus clientes, de esta manera los viajeros de esta compañía podrán reprogramar su itinerario de vuelo sin ningún costo.

“De todas formas activamos exoneración para clientes volando hoy, para que puedan cambiar su itinerario sin costo”, anunció Avianca a RCN Radio.