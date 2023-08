Niño de 5 años quedó sin un dedo por accidente en banda transportadora mientras pagaban el mercado

Ir a hacer compras en familiar es uno de los planes más comunes en Colombia. Sin embargo, en una de estas visitas a un supermercado un niño perdió su dedo cuando se acercó a pagar en una caja y tenía sus manos en una banda trasportadora.

El pequeño de 5 años llamado Thiago estaba en compañía de su padre, en un supermercado en Usme, comprando un helado, pero al momento de pagar el pequeño puso sus manos en esta cinta, le agarró uno de los dedos y sufrió el grave accidente.

Le puede interesar: Terrible final: Hombre dejó que su hijo de 12 años piloteara una avioneta mientras él tomaba cerveza

Aunque el papá del menor intentó hacer todo lo posible por ayudar al menor, ya fue demasiado tarde y había sufrido varias heridas en su extremidad.

La mamá del menor, Yenni Farley, hizo la denuncia en CityTV, donde reveló que al llegar al Hospital Meissen "le hacen un rayo X y exámenes donde el cirujano me dice que hay que amputar el dedo porque la máquina lo trozó por completo".

De igual forma, la mujer hizo público que en el supermercado nadie los auxilió, pues ella misma tuvo que llevar al menor al centro asistencial y por el momento la aseguradora no se ha pronunciado.

Lea también: Reconocidos restaurantes en Bogotá fueron multados por el mal manejo de sus desechos

"Para mí es muy fuerte tener que verlo como no puede dormir de su dolor, como ya dice que no puede coger un lápiz para escribir. Es una situación fuerte, les pido que ellos me ayuden", dijo Farley entre lágrimas a dicho medio.

El accidente se habría producido por el mal estado de la banda transportadora, por lo que la familia pide un pronunciamiento oficial y que se hagan cargo del incidente por el que el niño perdió el dedo.