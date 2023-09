Niño de 7 años murió en extrañas circunstancias en clínica de Engativá

Una madre de familia está pasando por una dolorosa situación luego de perder a uno de sus hijos en la mañana del pasado jueves 28 de septiembre luego de que se desmayara en su colegio.

La mujer identificada como Andrea Montes dio a conocer que su hijo Lian José de la Rosa murió en extrañas circunstancias en una clínica de la localidad de Engativá, en Bogotá, y denunció que hasta el momento nadie le ha explicado porqué falleció el pequeño.

“Mi hijo se levantó bien, normal, lo llevé al colegio a las 6:40. A los 5 minutos de que llegué a la casa me llamaron del colegio que tenía que irme corriendo porque el niño se había desmayado. La profesora venía corriendo porque ya lo habían trasladado a la Clínica Emaús. A las 7:40 me dicen a mí que mi hijo está estable y dije ‘me voy a cambiar’. Cuando llegué, a los 10 minutos me dijeron que no, que mi hijo había fallecido”, indicó la mujer.

Luego del lamentable hecho, la madre de familia le pidió una explicación al cuerpo médico del centro asistencial pero, según ella, hasta el momento nadie le ha querido explicar porqué el menor perdió la vida.

“Nadie sabe, ni ellos saben de qué falleció el niño y nadie me da razón. Llegó con signos vitales, en un momentico me dicen, a las 7:40, que el niño estaba bien y a las 8:00 me dicen que ya se murió. Nadie me dice nada. Si pregunto me evaden el tema y me dicen que no saben”, agregó la mujer.

Hasta el momento, ni las directivas de la Clínica Emaús ni la Secretaría de Salud de Bogotá se han pronunciado ante el inexplicable hecho.