Niños de la comunidad emberá se encuentran enfermos desde hace varios días en el Parque Nacional

Varios menores de edad de la comunidad emberá que se asentó en el Parque Nacional han presentado quebrantos de salud por las precarias condiciones que están afrontando junto a sus padres.

Una de las madres que lleva dos semanas en el Parque Nacional indicó que sus hijos están enfermos de gripa, tos constante, debido a las bajas temperaturas que ha registrado la capital en los últimos días y diarrea.

“Algunos médicos han venido y nos revisan, pero no nos han dado algún medicamento, hace más de ocho días revisan a los niños, pero nada más. Solo han realizado lavado nasal a los que tienen gripa y ya”, aseguró la mujer.

Otra de las circunstancias que están viviendo estas familias indígenas, es que los líderes de estas comunidades no permiten la salida de mujeres y niños, para que lleven a estos menores de edad a centros asistenciales y puedan recibir una atención oportuna.

Una de las madres de esta comunidad indicó que tiene siete hijos y cuatro de ellos se encuentran enfermos de vomito, diarrea y fiebre.

“A una de las niñas le están dando medicamentos para la diarrea, pero las otras tienen tos y fiebre y no tenemos medicamentos para eso, y como no nos dejan salir, no podemos llevarlos a ningún lado”, señaló.

RCN Radio constató que estas personas no cuentan con agua potable, los cambuches en donde están durmiendo se encuentran dañados, en muchas ocasiones no cuentan con la alimentación suficiente, los menores de edad andan descalzos y con ropa escasa.

Cabe indicar que más de trescientos indígenas emberá pernoctan en el Parque Nacional y, según la Personería de Bogotá, el 40% son menores de edad; ante esta situación, la alcaldesa Claudia López pidió a la Unidad Nacional de Víctimas y al Gobierno que atiendan las necesidades que tienen y garanticen sus derechos.