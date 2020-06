Pese a la medida de cuarentena que se inició este lunes en la localidad de Kennedy ante el aumento de los casos de la COVID-19, algunas personas madrugaron a hacer filas en las sedes bancarias de esta zona de Bogotá.

Desde la 7:00 de la mañana algunos de ellos empezaron a hacer filas de más de una hora para poder realizar sus trámites bancarios. “Llevo más de 45 minutos esperando para tener un buen turno, toca porque es para reclamar mi pensión, entonces sino lo hago pues no como, es un poco arriesgado por todo lo que esta pasando, pero toca”, dijo Matilde Martínez.

Entre tanto, Jessica Narváez dijo que pese a que su trámite no es de vital importancia, era la única forma para que le dieran respuesta a un crédito que pidió hace cerca de 15 días. “Quiero viajar cuando todo esto pase, entonces toca ir definiendo si me van a prestar la plata porque la necesito, sé que no debo arriesgarme pero por teléfono es imposible”, argumentó.

Sin embargo, las filas no sólo eran por cuenta de los bancos, también algunas entidades prestadoras de salud tenían a decenas de pacientes que madrugaron para reclamar sus medicamentos. “Vine a reclamar lo de mi mamá, ella tiene 80 años y pues obvio no se puede exponer así, hay que salir para ayudarle, es un giro lo que se reclama, eso es para hacer mercado para estos 15 días”, dijo una usuaria.

Por eso, ante este escenario, los ciudadanos piden a la Alcaldía de Bogotá brindar soluciones para evitar este tipo de aglomeraciones. “Deberían implementar otras estrategias porque igual la gente no puede dejar de hacer sus vueltas y los recibos y eso no dan espera, entonces a muchos nos toca arriesgarnos de esa forma”, señaló un ciudadano.