"No debe la Nación entrar a replantear un proyecto como el Metro": Galán

En medio del proceso de empalme entre la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López y el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, el próximo mandatario lanzó pullas al gobierno Nacional por su discusión con el Metro de la ciudad, recalcando que la ciudad se debe respetar y la Nación no puede entrar a replantear un proyecto.

De acuerdo con el Alcalde electo, se debe defender cada iniciativa que se realice por la administración distrital, además que su discusión con la Nación será a través de canales institucionales y con un mayor respeto, sin embargo insistió en que se debe tener un respeto por la autonomía de la ciudad.

”Tenemos que exigir un respeto por la autonomía de Bogotá, por la autonomía territorial, porque la ciudad saca un proyecto adelante y no debe la nación entrar a que se replantee ese proyecto, es un ejemplo porque seguramente habrá discusiones con el Gobierno sobre varios frentes pero la responsabilidad mía será defender los intereses de Bogotá”, dijo.

Asimismo, explicó que se va a tratar en las mesas de empalme y en el principio de su mandato el tema Metro junto con la seguridad, ya que la ciudadanía lo eligió para que se siguiera con el proyecto como sigue planteado, con el fin de defender la mega obra, además afirmó que priorizará el trabajo para contratar la segunda línea el próximo año.

”Con el tema del presupuesto hay varios frentes importantes de movilidad, uno en particular la segunda línea del Metro, yo creo que quedó saldada la primera línea del Metro, lo vamos a continuar y defender, con la segunda línea también la vamos a continuar y va a ser una de las apuestas principales con ese presupuesto”, sostuvo.

Tras este pronunciamiento de Galán, el presidente Gustavo Petro respondió: “Que tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo han hecho. Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la Alcaldesa, pero después, nos insultó por acoger su propuesta”.

”Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento, pero si no lo han hecho en estos nueve años, no es porque nosotros lo hayamos impedido”, finalizó.

El Alcalde electo concluyó que en medio del presupuesto aprobado para el próximo año, el 26% será dispuesto solo para el tema de movilidad en la capital, además señaló que se luchará para seguir un desarrollo en el tránsito como ya se tiene establecido en su plan de gobierno, conocido como “Bogotá camina Segura”.