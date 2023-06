La inseguridad en Bogotá en lo corrido del 2023 mantiene preocupados a los ciudadanos, que reportan altas cifras de delitos.

Según los datos oficiales, en los primeros cuatro meses del año se reportaron más de 43,000 casos de hurtos a personas, lo que equivale a unos 333 robos diarios y 14 cada hora. Lo que ha dejado un total de 17.646 denuncias por robo y 168 homicidios en la ciudad.

Y es que no se salva nadie, pues entre las víctimas se encuentran dos influenciadores colombianos, uno que destaca la cultura de Boyacá, conocido como 'Chico de la Ruana' y su pareja sentimental, Gina Rivera.

A través de redes sociales, los dos jóvenes contaron los dramáticos momentos que vivieron el pasado sábado 24 de junio en un sector exclusivo de la capital colombiana.

“Queremos contarles esto tan aterrador que vivimos, donde nadie está exento de que le pase, ¡¡¡hoy fuimos nosotros mañana puede ser alguno de ustedes!!!”, escriben en el video.

Asimismo, mencionaron que decidieron contar su situación porque quieren alertar a las personas por la inseguridad que se está viviendo en Bogotá.

“No queremos que a nadie le pase esto, ya hicimos las respectivas denuncias y todo el tema legal! Pero queríamos compartir esto con ustedes, ¡que nos ayuden a compartir este video para que sepan de esta modalidad de robo!”, agregan.

La pareja decidió contar lo sucedido y mencionaron que luego de salir de un bar a eso de las 12.30 de la noche tomaron un taxi en la calle. Tan solo minutos después, dos sujetos subieron al vehículo y desde ahí empezó lo que ellos denominaron una historia de terror.

"Uno me golpeó y nos amenazaron con arma blanca", dijo el 'Chico de la Ruana'. "De ahí duramos unas dos horas, hasta que nos sacaron contraseñas, claves, tarjetas. No descansaron hasta que no nos dejaron sin un peso", agregó.

Tras haber sido víctimas del paseo millonarios, los delincuentes los dejaron en la localidad de Ciudad Bolívar, en el Barrio Sierra Morena, allí, narran los jóvenes, pidieron la ayuda a las autoridades que pasaban por el lugar, pero no fueron auxiliados.

Pero fue una mujer taxista la que los ayudó a volver a su casa a eso de las tres de la mañana.

Según mencionan, un guarda de seguridad del bar fue el que alertó a los delincuentes sobre su presencia en el lugar.