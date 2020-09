La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández, se refirió a la propuesta que se conoció en las últimas horas para desmontar la Policía de Tránsito en la ciudad.

La mandataria rechazó esa iniciativa y pidió al Gobierno Nacional reconsiderar la decisión de acabar con la Policía de Tránsito.

En contexto: En enero de 2021 se inicia el desmonte de la Policía de Tránsito en Bogotá

“Nosotros no queremos volver a tener 'chupas' como lo teníamos en el pasado, no fue una buena historia, pero el Ministerio de Defensa estableció una disposición según la cual se debe acabar la Policía de Tránsito y solamente debe haber Policía de vigilancia o de otros sectores (...) quisiera hacer un llamado porque creo que es volver suba historia que ya vivimos, preferiríamos que la policía de Tránsito siguiera siendo de Tránsito”, recalcó.

Y agregó: “No es la mejor opción pero sino la imponen pues toca porque si deciden que no va ver más, pues nosotros no podemos dejar sin agentes de tránsito a la ciudad, pero está claro Bogotá y todas las ciudades necesitamos más y mejores policías, está claro (...) pero queremos hacer ese llamado, lo ideal para todos es que no se acabe la policía de Tránsito”.

RCN Radio conoció que la Alcaldía de Bogotá ya tiene todo listo para el desmonte de la Policía de Tránsito en la ciudad a partir de próximo año.

La idea del Distrito es que a más tardar en enero de 2021 entre a operar el nuevo personal que se encargará de la movilidad en las vías. Así las cosas, se espera que el plan piloto arranque inicialmente con 43 civiles.

Entre tanto, la segunda fase de esta iniciativa de la Alcaldía se implementará con 300 agentes que irán entrando de manera progresiva el próximo año. Sin embargo, la meta es llegar a más de 1.000 que ingresarán en un periodo de tres años.