"No es cierto hablar de colapso del sistema hospitalario": Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desmintió que el sistema de salud de la ciudad esté colapsado, en medio de la atención de la pandemia y afirmó que ningún paciente de la capital colombiana ha dejado de ser atendido en las últimas semanas.

López aseguró que a pesar de que hay alta ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivo la red pública y privada de salud está lejos de colapsar y no se ha llegado al punto de tener que escoger a quienes atender y a quienes no.

"No es correcto, ni es cierto, hablar de colapso del sistema hospitalario de la ciudad de Bogotá. Aquí nada ha colapsado, nada ha cerrado, ningún paciente ha dejado de ser atendido", dijo.

"Que tengamos alta ocupación no quiere decir que haya colapso. Les ruego que tengamos prudencia en lo que se afirma, que no es cierto. Colapso transmite la sensación de que hay gente muriendo porque no lo atienden. Eso es falso", agregó.

La alcaldesa realizó un recorrido por el hospital Santa Clara, desde donde se conocieron denuncias de hacinamiento y en donde se encontró con los responsables del manejo de urgencias que expresaron que siguen atendiendo pacientes.

Asimismo, indicó la funcionaria que se adelanta la contratación, desde el Distrito, de expertos e intensivistas para operar las camas de cuidado intensivo que entran en operación en la ciudad para ampliar la capacidad de atención durante la pandemia.

"Cada subred, de las cuatro que tenemos en Bogotá, ha ido contratando intensivistas o especialistas equivalentes que los van a apoyar, especialmente anestesiólogos, internistas, urgenciólogos", explicó.

"Tanto personal especialista para apoyar a nuestros intensivistas, como personal de médico general y asistencial de enfermería, de terapia respiratoria, estamos como necesitamos", sentenció.