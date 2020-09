"No es lo mismo una piedra que un disparo": Esposa de menor que murió en protestas

La Alcaldía de Bogotá confirmó que en las protestas que se registraron el miércoles en la ciudad, seis personas murieron por impactos de bala.

Dentro de los fallecidos se encuentra un menor de edad. Se trata de Jaider Alexander Fonseca, de 17 años de edad, quien murió tras recibir cuatro disparos, en hechos ocurridos en el norte de la capital, en la zona de Verbenal.

“No es justo, era un niño, me dejó sola”, aseveró Maira Paez, esposa del menor fallecido durante los disturbios.

“Exijo justicia, que hagan caer todo el peso de la ley a los responsables, no se necesita investigación, está claro que fue la Policía Nacional (...) él estaba protestando por sus derechos y recibió cuatro disparos por eso, eso no es justo, él no tenía armas, lo acribillaron, no es lo mismo una piedra que un disparo, acá hay responsabilidad de la Policía y la Alcaldía”, afirmó la dolida mujer.

Cabe señalar que durante las protestas en la ciudad también fallecieron, Andrés Rodríguez de 23 años, Julieth Ramírez de 18 años, Alexander Fonseca de 17 años, Freddy Mahecha de 20 años, Germán Fuentes de 25 años y Julián González 27 años.

Heridos en Soacha

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Saldarriaga, confirmó que tres hombres fallecieron en el municipio durante la noche del 9 de septiembre. No obstante, aún no se ha podido confirmar la identidad de uno de ellos.

"Sobre los actos de violencia presentados la noche anterior, es preciso señalar que la ciudadanía no debe prestarse para que, por medio de las vías de hecho, se generen daños y muertes que hoy estamos lamentando con un inmenso dolor para las familias de los fallecidos y toda nuestra ciudad. He solicitado que se investiguen a profundidad tales sucesos", manifestó el mandatario.