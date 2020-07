No es obligatorio uso del tapabocas para conductores que viajen solos: Alcaldía de Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, aclaró que no es obligatorio que los conductores que viajan solos en sus vehículos usen tapabocas, por lo que no pueden ser multados por las autoridades, al no tener puesto ese elemento de bioseguridad.

Según indicó Gómez, el uso es obligatorio cuando en un automotor viajan dos o más personas y explicó, mediante una circular, que podrán ser revocados los comparendos impuestos a quienes se movilizaban solos y fueron sancionados por esa razón.

No es obligatorio el uso de tapabocas cuando se viaja solo dentro de un carro.



Sabemos de algunos comparendos impuestos por @PoliciaBogota por esta causa sin sustento.



Esta circular aclara el procedimiento y permite que sean revocados lo comparendos que existan a la fecha. pic.twitter.com/fYRnYbXs7f — Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) July 19, 2020

En la circular se especifica que "si se traslada más de una persona en la cabina o vehículo, los integrantes deben usar el tapabocas de tiempo completo y mantener una distancia de por lo menos un metro".

"El tapabocas se debe usar permanentemente si se interactúa en el recorrido con otra u otras personas, no en caso de viajar individualmente", se lee en el documento publicado por el secretario Gómez.

"En consecuencia, no será obligatorio el uso del tapabocas de manera permanente, cuando el vehículo está siendo ocupado por una sola persona", sentencia el mismo.

Por otro lado, afirma la circular que las autoridades deben portar elementos de bioseguridad para realizar sus labores de vigilancia en retenes y puestos de control, en donde se verifican la circulación vehicular, en medio de la pandemia por la COVID-19.

Desde el Distrito recordaron que en cuanto a los vehículos de transporte público, el uso del tapabocas es obligatorio todo el tiempo, así este esté vacío, de la misma forma que en áreas de alta afluencia de ciudadanos.