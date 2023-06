No estoy de acuerdo con el ingreso de la Policía a la Universidad: rectora de la U. Nacional

Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, se refirió a los desmanes que se presentaron en esa institución en las últimas horas y aseguró que se deben buscan soluciones a largo plazo para evitar que se repitan esos desmanes.

En diálogo con RCN Radio, la directiva explicó que no está de acuerdo con el ingreso de la Policía, mientras hizo un recuento de los disturbios.

"Ingresaron las disidencias a la universidad Nacional, aquí no tenemos armas, los que tienen armas son los que ingresan al campus... a las 10: 00 a.m. entraron a la universidad y a las 11: 00 a.m. evacuamos", dijo.

"Lamentamos lo sucedido con los policías heridos John Rodríguez y José Herrera y los 5 empleados de la universidad", agregó.