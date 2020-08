'No existe una ciudad en el mundo con cero delitos': Secretario de Seguridad de Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, señaló que el Distrito continúa trabajando para reducir el delito de hurto de bicicletas en la ciudad, que tan solo en el mes de julio tuvo un incremento del 50%. El funcionario, en diálogo con RCN Radio, explicó las acciones que ha hecho la administración.

"No solamente hicimos un plan para tratar de controlar ese aumento sino que la Policía incrementó el número de policías en el cuidado de las ciclorrutas: teníamos 315, pasamos a 530. Incrementamos gestores de convivencia y guardianes de la ciclovía en los tramos en donde más se presenta el delito. Adicional, la Fiscalía asignó un fiscal especializado para el hurto a bicicleta", dijo.

Lea también: Robo masivo a ciclistas: atacaron y secuestraron a 20

"Este es el único delito que no hemos logrado bajar", añadió Acero. "El homicidio comenzó a caer (...) no existe ningún delito fuera del hurto a bicicletas que no haya caído. Los indicadores han venido bajando (...) Yo sí creo que hay un esfuerzo importante de la policía y las autoridades en la reducción del delito", agregó Acero.

"Nadie, absolutamente nadie puede prometer cero delitos. No existe una sola ciudad en el mundo que tenga cero delitos", dijo.

Uno de los casos

Varios habitantes del barrio Viña del Mar, de la localidad de Engativá, hicieron una vigilia y una protesta por el asesinato de Óscar Rodríguez, un hombre de 36 años que recibió seis impactos de bala luego de que le robaron su bicicleta en esa zona de la capital.

"Tenemos una delincuencia increíble. El barrio no era así y no es por echarle la culpa a nadie, pero siempre que se captura a alguien acá son extranjeros. Un señor que dejó tres hijos, y todo por una bicicleta. Hay que valorar la vida", dijo uno de los vecinos que participaron en la protesta.

Le puede interesar: Quitaremos la luz a hogares donde haya fiestas clandestinas: Alcalde de Medellín

"Quizás dejamos de comer y comprar zapatos para comprar un transporte que nos permita desplazarnos a nuestro trabajo y traer algo a casa. Tenemos que combatir y luchar contra la delincuencia", añadió otro vecino.