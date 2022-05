'No fue justicia por mano propia, sino legitima defensa': abogado víctima de hurto en Bogotá

Angelo Schiavenato, abogado penalista y dueño de la firma Schiavenato abogados en Bogotá y Miami, se refirió al asalto del que fue víctima este fin de semana en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

Cabe mencionar, que los asaltantes fueron capturados por las autoridades, luego que el abogado los arrollara en su vehículo.

En dialogo con RCN Mundo, Angelo Schiavenato sostuvo que actuó en legítima defensa al ser intimidado con armas de fuego por sus victimarios.

“Este no es un tema de justicia por mano propia sino de legítima defensa y la posterior pronta reacción de la Policía que permitió dar con la captura de estas personas”, señaló.

“Yo iba el sábado en la tarde con mi asistente que me acababa de recoger. Llegamos a la calle 72, yo iba muy tranquilo en mi convertible y dos sujetos me abordaron por el lado del conductor y me pusieron un revólver en la cabeza. Me dijeron que no me hiciera matar y que entregara puntualmente el reloj, los dos celulares y una cadena; seguramente ya sabían a lo que iban, porque lo dijeron puntualmente”, relató.

También relató que, “entregué mis pertenencias y me dijeron que tenía que arrancar o me iban a matar, por lo que seguí mi trayecto. Cuando vi que ellos estaban frente al carro y justo me dispararon sin afectarme, pues para evitar que siguieran disparando los arrollé con mi vehículo”.

“Después de eso me estalló el airbag en la cara y luego en una acción inmediata la Policía que hizo presencia en el sitio, capturaron a estas personas y también recuperaron los elementos que me habían hurtado”, sostuvo.