No fue necesario declarar alerta ambiental tras voraz incendio en fábrica de colchones: Distrito

La secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, aseguró que no fue necesario declarar la alerta ambiental en la ciudad, porque no se detectó una afectación en el aire a raíz del voraz incendio que consumió una fábrica de colchones en la vía a Siberia en la calle 80.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria indicó que "en Bogotá tenemos una red de calidad del aire que nos monitorea las condiciones del aire en 20 estaciones de la ciudad, las 24 horas del día”.

Explicó que desde que inició el incendio, equipos especializados de la Secretaría de Ambiente se desplazaron hasta el lugar para verificar si existía alguna afectación al río Bogotá, que se encontraba cerca del área de influencia.

De igual forma, las autoridades llevaron a cabo un análisis de los químicos emitidos como consecuencia del incendio y así poder realizar un monitoreo adecuado al posible daño ambiental.

“Especialmente la estación de expertos de Bolivia, que bordea la zona occidental en Engativá, en un principio no presentó modificaciones a la calidad del aire y hacia el medio día del día comenzó a llegar material particulado, pero fue solo durante lagunas horas y no se cumplieron las condiciones para declarar una alerta. No se modificó de manera importante ni el aire de Bogotá, ni las condiciones de salud de los bogotanos”, dijo Urrutia.