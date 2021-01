No habrá sanciones para quienes no usen tapabocas quirúrgicos en Bogotá: secretario de Gobierno

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, advirtió que mientras no se logre la vacunación masiva en el país, no se descarta un tercer pico de la pandemia en la ciudad, por lo que pidió a los ciudadanos, “hacer el último esfuerzo” y no bajar la guardia con las medidas de autocuidado.

Gómez aseguró que en este proceso trabajarán más de la mano con el sector productivo, para evitar grandes afectaciones en el proceso de reactivación económica.

“Trabajaremos de la mano del sector empresarial para esta segunda ola y para lo que sigue porque mientras la vacunación no sea masiva seguramente tendremos un tercer pico y hay que prepararnos”, dijo Gómez.

Añadió que se hará lo posible de anunciar con anterioridad a los empresarios las medidas que adopte el Distrito, para que puedan prepararse en cada uno de esos sectores.

“Nos pidieron anunciarles con anticipación las medidas para tener la certeza de qué hacer con los inventarios, contratación de personal y demás, haremos todo lo posible para que no tengan una gran afectación “, sostuvo.

Concluyó que “nuestras medidas buscan lograr un equilibrio y lamentablemente la única fórmula que se ha encontrado en el mundo entero mientras se hace la vacunación masiva, es reducir la interacción de personas y la movilidad”.