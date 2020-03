Claudia López: no hubo cambios en el Metro, la fecha la establecía el contrato

Inversión para incentivar el uso de la bicicleta

La alcaldesa López señaló que el 85% de los bogotanos hoy se movilizan en transporte masivo, caminando o en bicicleta. "De manera que lo único que le estamos pidiendo al 15 % que se moviliza todos los días en carro, pese a tener un cupo para seis, que se vaya bajando a la bicicleta, a caminar o al transporte público", precisó.

Igualmente, anunció que el próximo 12 de marzo en compañía del presidente de la República, Iván Duque, firmará el inicio de los estudios para completar la primera línea del metro hasta las localidades de Suba y Engativá.

También, la alcaldesa señaló que este mes de marzo, junto con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se empezarán los estudios y diseños del Regiotran del Norte, el cual parte desde Zipaquirá, pasa por la Carrera Novena y llega hasta Gran Estación y así en estos cuatro años no se necesitará Transmilenio por la Carrera Séptima.

"Yo no voy a invertir en una troncal de Trasnmilenio que costaba 2.5 billones de pesos. Vamos a meter 1.5 billones de pesos al principal medio de transporte hoy que son los viajes a pie, es decir para arreglar los andenes por donde va la gente y un billón de pesos se lo vamos a meter a la bicicleta", manifestó.

No obstante, señaló que hoy están entrando a operar para mejorar el sistema de Transmilenio 170 buses biarticulados nuevos a gas, que cuentan con 40% más de espacio y que contaminan un 80% menos.

¿Pico y placa para vendedores ambulantes?

De otro lado, señaló que se viene trabajando en un diálogo con los vendedores ambulantes para buscar lograr una mejor organización de quienes dependen de la economía informal para el sustento de sus hogares.

"Hay que entender que hay una economía informal. El 60% de la gente vive en Bogotá de la economía informal y sacándola a palo y a bolillo con la Policía no se va a mejorar el espacio público", dijo López.

Explicó que se trabaja en el reglamento para fijar los horarios y la rotación de los vendedores ambulantes y tendrá como punto de partida la Carrera Séptima ya que después de siete años, finalmente, se logró peatonalizar y se entregará esta semana.

"Resulta que aquí hay unas mafias privadas que le dicen a la gente: usted no puede estar aquí si no me paga a mí; como si el espacio público fuera privado y si le van a pagar a alguien, le pagan a la Alcaldía Mayor", puntualizó la alcaldesa de la capital.