No hay riesgo de apagón en Bogotá ni en el centro del país

En los últimos días, Claudia López manifestó su preocupación por las declaraciones que hizo la ex viceministra de Minas y Energía Belizza Ruiz. Aseguró que había un posible apagón en la capital colombiana.

Por lo cual, López pidió al ministerio de Minas y Energía dar una aclaración a este asunto, para determinar si en Bogotá existe un alto riesgo de quedarse sin el servicio de energía. En ese mismo orden de ideas, dijo que se necesita mirar las decisiones por parte del Gobierno para que no afecten a la ciudadanía.

Ahora bien, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) alzó la palabra y aseguró que no hay riesgo de apagón en el corto plazo por el estado del sistema eléctrico del área denominada “Centro Oriental”, dentro de la cual está incluida la ciudad la capital del país.

Hay que recalcar que, el área Centro Oriental está conformada por las redes de los departamentos de Cundinamarca, incluido Bogotá y el Meta, que representan cerca del 26% de la demanda nacional, esto es, aproximadamente unos 12 millones de habitantes.

Desde el año 2010, se han venido definiendo y poniendo en marcha proyectos en el marco de los planes de expansión, para atender los problemas operativos concretos, a través de las convocatorias y la adjudicación de los proyectos Chivor – Chivor II – Norte – Bacatá 230 kV, Sogamoso-Norte-Nueva Esperanza 500 kV, Subestación Norte 115 kV y líneas de transmisión asociadas en 115 kV, y Virginia - Nueva Esperanza 500 kV.

Las obras de expansión que se encuentran en servicio han permitido mantener la confiabilidad, seguridad y estabilidad del sistema eléctrico del área Centro Oriental. De acuerdo con las previsiones y los análisis de mediano plazo realizados por la UPME y XM, la red existente permite mantener el servicio mientras avanzan las obras complementarias previstas por el crecimiento de la demanda.

Es importante enfatizar que: i) la situación del área Centro Oriental no es nueva y sus necesidades son de tiempo atrás, ii) dicha situación es objeto de seguimiento constante y permanente por parte de la UPME, con la participación del CNO, Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, XM y los agentes, a través del “grupo de área oriental”, para identificar acciones de mitigación de riesgos y adelantar las gestiones necesarias tendientes a la entrada oportuna de los proyectos mencionados.

La entrada en operación de algunos proyectos ha sufrido retrasos, debido a decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, requerimientos de la ANLA y posiciones de los habitantes que habitan cerca a los proyectos.

De acuerdo con los análisis de mediano plazo de XM, de presentarse la salida por falla o mantenimiento de una unidad de generación adicional a las que se prevé estén por fuera del área y en caso de falla de la línea Bacatá – Nueva Esperanza 500 kV, en 2025-2026 el riesgo de desatención de demanda podría ser cercano al 2% de la región “Centro Oriental”. Por tanto, las obras definidas y en ejecución son fundamentales para atender la demanda y mitigar cualquier tipo de riesgo