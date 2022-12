No hay suspensión de obras en la Avenida 68: IDU

Una revisión directa en las obras de la Avenida 68 donde se trabaja para carril exclusivo de Transmilenio, cicloruta, carril mixto, realizó el director del Instituto de Desarrollo Urbano Diego Sánchez.

En la visita a las diferentes obras además del director del IDU, asistió el equipo de funcionarios que están al frente de la ejecución y cumplimiento de los programas de construcción.

En una de las paradas en la Avenida 68, dijo el director del IDU, Diego Sánchez, “aquí no hay ningún contrato suspendido, todos los contratos están avanzando normalmente, no hay intenciones de contratistas de pedir suspensiones”.

También dijo el funcionario, "todos los contratos están entre los plazos contractuales de los nueve contratos de la 68 solo uno tiene un retraso del 5 por ciento y tiene que presentar un plan de contingencia y tendrá que atender un proceso sancionatorio por no cumplir con el plan de trabajo”.

Algunos trabajadores se fueron de vacaciones

El director del IDU, aceptó que se ha presentado una reducción de personal en algunos frentes de obra, por cuenta de que muchos trabajadores de las obras de este tramo de la 68, son personas que no son bogotanas, no viven en Bogotá y la mayoría viven fuera de la capital. La mayoría son de la Costa Atlántica y la Costa Pacífica.

Agregó que estos trabajadores pidieron permiso para poder pasar la navidad y el fin de año con sus familias, "los contratistas aceptaron o si no la gente no les vuelve de pronto, entonces los contratistas aceptaron ese permiso y el 6 de enero vuelven la mayoría o la totalidad de los trabajadores, entonces no hablemos que hay suspensiones, seguimos trabajando normalmente".

Plan mantenimiento de vías

El director del IDU, Diego Sánchez, aseguró que también "se esta trabajando con el plan de mantenimiento intensivo, para reparar el pavimento, para reparar los huecos que hay en las vías de la ciudad, eso no tiene que ver con estos contratos, son aparte".

"Tenemos 105 frentes de obra y trabajamos de día y noche haciendo reparación de la malla vial y adicionalmente la unidad de mantenimiento vial tiene cuadrillas en toda la ciudad haciendo mantenimiento en este plan intensivo que arrancó 5 de diciembre y termina el 31 de enero de 2023", dijo finalmente.