No hay vacunas covid para niños en Bogotá: Distrito confirmó la noticia

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que ya no hay vacunas contra el covid-19 para niños en Bogotá. "Tenemos una dificultad clara que hay que darla acá. No tenemos vacunas para covid para niños", dijo Bermont en rueda de prensa.

"Le hacemos un llamado al Ministerio [de Salud] para que nos diga qué se está planteando, cuál es la proyección de tener vacuna para niños. En este momento sólo tenemos 27 vacunas covid para niños. Gracias a Dios, el efecto en los niños es mucho menor, pero hay que dejar claro que no tenemos vacunas covid para niños", explicó.

De interés: Video: Mario Hernández le hizo petición a Galán sobre la seguridad de Bogotá

Bermont precisó que hay 25.000 niños que aún necesitan esquema y añadió que hay 82.000 vacunas covid bivalentes, pero estas son para adultos. Indicó, además, que Bogotá cuenta con 62.000 dosis contra la influenza.

Para el funcionario, en este momento se debe tener mucha más prevención: si alguien tiene síntomas de gripa, debe tener en cuenta que puede ser covid-19.

El secretario de Salud, sin embargo, aclaró que en este momento no hay una alerta por contagios o baja capacidad en las camas de unidades de cuidado intensivo (UCI). Con corte al once de enero, el Distrito reporta tener 1.200 camas para las UCI, de las cuales 933 están ocupadas; de ese último número, 48 son por casos covid-19. No se han registrado aumentos en la ocupado.

Según Bermont, en lo que va de enero de 2024, se han reportado 256 casos activos de la enfermedad, y no hay datos de personas fallecidas durante las últimas tres semanas de 2023. La mayoría de los bogotanos (97 %) tiene las dosis completas de la vacuna contra el covid-19.

Lea además: Las obras en Bogotá que aún están frenadas por el Gobierno Petro: muchas llevan varios años

El anuncio de la Secretaría de Salud de Bogotá se produce apenas dos días después de que se confirmara la circulación de la cepa JN.1, que puede ser muy contagiosa, pero menos severa.